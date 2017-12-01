غنت الإماراتية بلقيس فتحي، في أول حفل جماهيري نسائي على المسرح في مدينة جدة السعودية برعاية ودعم هيئة الترفيه، بحضور ما يزيد على ثلاثة آلاف سيدة، بالتزامن مع احتفالية دولة الإمارات باليوم الوطني 46.



وقدمت المغنية مجموعة من الأغاني المتنوعة بدأتها بالنشيد الوطني السعودي ثم الإماراتي، وأغنية “عاش سلمان يا بلادي”.

وقالت المغنية: “هذا اليوم يوم تاريخي، ومميز بالنسبة لي طوال مشواري الغنائي لم أشاهد جمهورا حماسيا متفاعلا بهذا الشكل، حقيقة هذا الحفل أجمل حفل قدمته حتى الآن”.

وقال الشركة المنظمة للحفل، إنه يعد بمثابة انطلاقة لسلسلة حفلات غنائية نسائية قادمة.

واستمر الحفل من تنظيم هيئة الترفيه السعودية، ثلاث ساعات من الغناء المتواصل لبلقيس.

ونقلت وسائل إعلام عن بلقيس قولها: “في ظل الرؤية التي توليها حكومة الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، أصبح كل شيء متوقعا في هذه البلاد الغالية على نفوسنا”.

وكانت الهيئة العامة للترفيه في السعودية،أعلنت في وقت سابق عن “حفلة نسائية” في مدينة الرياض، في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، في السادس من أيلول/ ديسمبر المقبل على أن تحييها الفنانة اللبنانية هبة طوجي، نجمة “ذا فويس”.