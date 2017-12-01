ودّع مجموعة من الأتراك وأهالي جنود لدى القوات الخاصة التركية في ولاية “طوقات” شمالي البلاد، وحدة عسكرية خاصة لدى الجيش التركي، كانت متوجهة إلى مدينة الباب السورية، عقب صلاة الفجر ووسط التكبيرات والتهليلات.

وجرت مراسم توديع 180 شخصاً من القوات الخاصة، في قضاء “نيكسار” بولاية “طوقات”، حيث شارك فيها عدد كبير من العسكريين والمدنيين، إلى جانب قائم مقام “نيكسار”، وقائد قوات الدرك في “طوقات”.بحسب “ترك برس”

ويأتي إرسال الجنود المذكورين إلى سوريا في إطار تغيير طاقم الحراسة بتلك المنطقة، حيث سيستمر عملهم هناك لمدة 6 أشهر ليتم بعدها إرسال وحدة أخرى.