قال جمال خاشقجي الكاتب السعودي إن تهجّم “ثلّة” من المثقفين السعوديين على قضية فلسطين وعلى شعبها الصامد هو أسوأ “حملة تشويه” للمملكة، واصفاً الوضع بأنه أشبه بـ”أحمق يضر نفسه بنفسه”.

أسوأ حملة تشويه للمملكة هو قيام ثلة من المثقفين السعوديين بالتهجم على قضية فلسطين وشعبها الصامد، بتنا كأحمق يضر نفسه بنفسه . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) December 1, 2017

وأضاف خاشقجي في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, “لو أعلنت أنني تخليت عن قضية فلسطين فما قيمة إعلاني هذا غير وصمة عار تلاحقني؟ صاحب الكلمة الأخيرة هو فلسطيني مجهول صامد فوق أرضه، وهذا لم ولن يتخلّى”.

لو أعلنت انني تخليت عن قضية فلسطين فما قيمة إعلاني هذا غير وصمة عار تلاحقني، صاحب الكلمة الاخيرة هو فلسطيني مجهول صامد فوق ارضه … وهذا لم ولن يتخل . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) December 1, 2017

وتأتي تغريدات خاشقجي في ظل حملة حثيثة يقودها بعض مثقفي المملكة وإعلامييها ضد الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، فيما يراه البعض محاولة لتعبيد الطريق بسرعة أمام التطبيع الرسمي بين الرياض وتل أبيب.

وهاجم سعوديون كثيرون، بينهم كُتّاب وشعراء ومشاهير، القضية الفلسطينية، عبر آلاف التغريدات على “تويتر” التي احتفت بوسم “#الرياض_أهم_من_القدس

وفي حين قال مغرّدون إنهم لا يوالون سوى “قضية” بلادهم، قال آخرون إنهم كانوا مخدوعين عندما كانوا يؤمنون بالقضية الفلسطينية.