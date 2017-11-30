كشف الإعلامي المصري المقرب من النظام عمرو أديب بأن الإمارات لن تكتفي بالرد على الفريق أحمد شفيق بتغريدات وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر، مؤكدا بأنها ستتعامل معه بما “يليق به” بعد أن اتهامها بمنعه من السفر، مشيرا إلى انه يمتلك معلومتين مؤكدتين، الأولى أن الفريق “شفيق”، عندما دخل الإمارات كان بدون تأشيرة، موضحا أن هناك معلومات تؤكد هذا الكلام.

وقال”أديب” خلال تقديمه برنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة “أون إى”، أن هناك معلومة ثانية وهي أن “الإمارات لن تتعامل مع الموقف بنشر تويتة على المواقع، لكن هناك إجراءات سيتم اتخاذها من المسئولين بالإمارات بعد حديث شفيق والهجوم على الإمارات”.

وأشار “أديب” إلى أن قناة الجزيرة هدفها الأول الإمارات وليس مصر.

وعرض الإعلامى عمرو أديب ما نشره وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على “تويتر” بعد أن تحدث الفريق أحمد شفيق لقناة الجزيرة الإرهابية.

وقال إنه ليس من المعجبين بالرئيس الأسبق مبارك، مستطرداً فى رسالة للفريق أحمد شفيق :”مبارك برقبتك.. مبارك قاعد هنا طلّع بيان عشان يحمى بلده، فى شرم الشيخ كان قدامه فرصة 15 يوم يسافر في أي لحظة، وماراحش يعمل عمرة”.