أعدم تنظيم “” الطيار في سلاح الجو السوري، ، حرقا، الذي سقطت طائرته في أبريل/ نيسان 2016.

 

ونشر تنظيم “داعش” الإرهابي مقطع فيديو لعملية إعدام الطيار عزام، وذلك في إصدار جديد بثه التنظيم وتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، وفقا لوكالة “ميادين الأخبار”.

والطيار عزام من مواليد ريف حماه وسقطت طائرته في ريف القلمون الشرقي (أثناء سيطرة “داعش” على المنطقة)، وكان يخدم في مطار الضمير العسكري.

يذكر أن تنظيم “داعش” قد أعدم الطيار الأردني حرقا أيضا في فبراير/ شباط 2015 بعد شهرين من اعتقاله.