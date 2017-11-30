أعدم تنظيم “داعش” الطيار في سلاح الجو السوري، عزام عيد، حرقا، الذي سقطت طائرته في أبريل/ نيسان 2016.

ونشر تنظيم “داعش” الإرهابي مقطع فيديو لعملية إعدام الطيار عزام، وذلك في إصدار جديد بثه التنظيم وتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، وفقا لوكالة “ميادين الأخبار”.

داعش يقوم بنشر فيديو

احراق الشهيد البطل الرائد عزام عيد يوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد عام ونصف على أسره في منطقة القلمون بريف دمشق pic.twitter.com/8YS0Jn7aAu — lamloma (@lamloma3) November 30, 2017

والطيار عزام من مواليد ريف حماه وسقطت طائرته في ريف القلمون الشرقي (أثناء سيطرة “داعش” على المنطقة)، وكان يخدم في مطار الضمير العسكري.

فعلا ابناء تنظيم الدولة يثيرون الشفقة،لم يعد امامهم شيء سوى استنزاف انسانيتنا، لقد تعودنا على اجرامكم لم يعد يرهبنا،احرقوا و قطعوا ما شئتم،لن تغيروا على الارض شيء،قد عهدناكم في المعارك تهربون كالارانب، انتصرنا عليكم و سحقنا دولتكم #عزام_عيد — Mohamad (@abou_khalil_) November 30, 2017

يذكر أن تنظيم “داعش” قد أعدم الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا أيضا في فبراير/ شباط 2015 بعد شهرين من اعتقاله.