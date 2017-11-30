رغم أن البلد تعوم على بئر من النفط، تداول ناشطون سعوديون غبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يعكس الحالة المزرية التي تعيشها المدارس السعودية وعجز النظام عن توفير وسائل آدمية لممارسة الطلاب الأنشطة المدرسية.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، كيف يمارس طلبة المدارس حصة “النشاط” التي تم اعتمادها مؤخرا في المدارس السعودية، والتي كان الهدف منها الكشف عن المواهب وممارسة الانشطة الإبداعية.

ووفقا للفيديو، فقد كشف الفيديو بأن حصة النشاط أظهرت قيام احد المدرسين بإطلاق “دجاجة” في ساحة المدرسة ثم طلب من الطلاب ملاحقتها والإمساك بها، في مشهد أثار استياء المغردين.

فيديو متداول ..

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بعد أن تم فرضها .. مدارس تجتهد لشغل ساعة النشاط لضمان عدم تعرضها للعقوبات .

.#السعودية #التعليم #ساعة_النشاط

. pic.twitter.com/5qG62bE5BU — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 29, 2017

وعبر المغردون عن استيائهم لما شاهدوه، مؤكدين بأن المعلم يواجه ضغوطا فوق طاقته ويضطر ليدفع من جيبه ثمن مستلزمات حصة النشاط، مستنكرين عدم تخصيص الوزارة ميزانية للأنشطة، مشيرين لحالة الحضيض التي وصل لها التعليم بالسعودية.

الله المستعان ،، الناس وصلو للفضاء واحنى بالحضيض — ساره الغامدي ™ (@sa0177) November 29, 2017

ساعة النشاط اجتهادية ولايوجدبرنامج لها والمعلمين و المعلمات يدفعون من حسابهم الشخصي لاصلاح وتزين المدرسة وللقيام ببعض الأنشطةاللامنهجية

و لا أدري اي مؤسسة حكوميةلا يوجد لها ميزانية للاصلاحات و الترميم

الظغط على المعلمين و المعلمات لا يخدم التعليم بل يزيد من انحداره — محمد منيف الحبيل (@MohammadAlhebel) November 29, 2017

انا ماني شايفه شي ينضحك عليه الا وضع التعليم الغبي اللي من سيء الى اسوء وين وصلنا ؟ الحين ذا وضع مدرسه ! كل شي صاير مسخره كيف نتطور ؟؟؟؟؟؟؟ — حور . (@_LXL00) November 29, 2017

هذه مهزلة للتعليم عندنا ولانجد الا الدجاجة المسكينة لنسلي بها طلابنا اين انت ياراعي القرارات المتعرجة ياوزير التعليم اتق الله في نفسك وكن امين بعملك حسبنا الله ونعم الوكيل عليك اخرج من مكتبك واعمل زيارات لجميع المناطق في المملكة لتتضح لك صورة قراراتك ونتائجها على المعلمين والخ — د.عبدالعزيز القحطاني (@Abdulaziz_hmq) November 29, 2017

مدارسناكالارض الجدبالايوجد بهابيئه مناسبه للترفيه والوناسه للطالب لذا الطالب ينفر منهالانه في خارج المدرسه مرفه من والديه في ملاهي ومولات وبحر واجهزه ذكيه فيسأل عن حصة البدنيه لانها المتنفس الوحيد من كم الدروس اليوميه — علي بن طما (@abu7assan121) November 30, 2017

اذا مافيه امكانيات متاحة ولا آليات منظمة تراعي ظروف المدرسة ومعلميها توقع أي شي — Ltifa (@ltifa_tofy8500) November 29, 2017

للاسف الوزارة قررت اعلان الفوضى في التعليم هذا العام بعد اتخاذ قرار اقرب مايكون قرار مجنون ، قرار يضرب بجميع مصالح المواطن والمواطنة ومع الاحباط بتوقف العلاوة يتم زيادة ساعة لليوم الدراسي بعد اكثر من ٥٠ عام كان التعليم محدد بساعات معلومة ، حسبنا الله ونعم الوكيل — عبدالله حمد السكيتي (@abdullahsikity) November 29, 2017