رغم أن البلد تعوم على بئر من النفط، تداول ناشطون سعوديون غبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يعكس الحالة المزرية التي تعيشها المدارس وعجز النظام عن توفير وسائل آدمية لممارسة الطلاب الأنشطة المدرسية.

 

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، كيف يمارس طلبة المدارس حصة “” التي تم اعتمادها مؤخرا في المدارس السعودية، والتي كان الهدف منها الكشف عن المواهب وممارسة الانشطة الإبداعية.

 

ووفقا للفيديو، فقد كشف الفيديو بأن حصة النشاط أظهرت قيام احد المدرسين بإطلاق “” في ساحة المدرسة ثم طلب من الطلاب ملاحقتها والإمساك بها، في مشهد استياء المغردين.

وعبر المغردون عن استيائهم لما شاهدوه، مؤكدين بأن المعلم يواجه ضغوطا فوق طاقته ويضطر ليدفع من جيبه ثمن مستلزمات حصة النشاط، مستنكرين عدم تخصيص الوزارة ميزانية للأنشطة، مشيرين لحالة الحضيض التي وصل لها التعليم بالسعودية.

 