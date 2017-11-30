زعم الكاتب الليبرالي السعودي والمقرب من الديوان الملكي، تركي الحمد أن القضية الفلسطينية قد باعها أصحابها، نافيا أو متناسيا في الوقت نفسه ما قاله قبل أيام بأن القدس ليست قضيته.

وقال “الحمد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” نشر عني في تويتر أنني قلت أن القدس ليست القضية..وهذ غير صحيح..ما قلته هو أن فلسطين لم تعد قضية العرب الأولى بعد أن باعها أصحابها..لدي قضية بلدي في التنمية والحرية الانعتاق من الماضي..اما فلسطين..فللبيت رب يحميه حين يتخلى عن ذلك أهل الدار..”.

نشر عني في تويتر أنني قلت أن القدس ليست القضية..وهذ غير صحيح..ما قلته هو أن فلسطين لم تعد قضية العرب الأولى بعد أن باعها أصحابها..لدي قضية بلدي في التنمية والحرية الانعتاق من الماضي..اما فلسطين..فللبيت رب يحميه حين يتخلى عن ذلك أهل الدار.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) November 30, 2017

وفي محاولته لنفي ما قاله، يبدو أن الكاتب قد نسي ما غرد به قبل أيام، خلال مشاركته في هاشتاج: ” #الرياض_اهم_من_القدس”، حيث غرد قائلا: ” عفوا يا صاحبي..لم تعد القضية تهمني..فقد أصبحت قضية من لا قضية له..مصدر رزق للبعض وإضفاء شرعية مزيفة لتحركات البعض..”.

#الرياض_اهم_من_القدس

عفوا يا صاحبي..لم تعد القضية تهمني..فقد أصبحت قضية من لا قضية له..مصدر رزق للبعض وإضفاء شرعية مزيفة لتحركات البعض.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) November 22, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: ” اتعاطف مع الفلسطينيي البسيط انسانيا، كما اتعاطف مع اي مظلوم أو مقهور في هذا العالم. وأرفض الاحتلال الإسرائيلي مبدئيا كما أرفض اي احتلال آخر في اي مكان في العالم. ولكن فلسطين لم تعد هي “القضية”، ونحن نرى أصحاب القضية يتلاعبون بها ونحن من يدفع الثمن..”.

اتعاطف مع الفلسطينيي البسيط انسانيا، كما اتعاطف مع اي مظلوم أو مقهور في هذا العالم. وأرفض الاحتلال الإسرائيلي مبدئيا كما أرفض اي احتلال آخر في اي مكان في العالم. ولكن فلسطين لم تعد هي "القضية"، ونحن نرى أصحاب القضية يتلاعبون بها ونحن من يدفع الثمن.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) November 22, 2017

وكانت تغريدة “الحمد” التي أعلن فيها أن القدس لم تعد قضيته قد جاءت بعد ان وجدت الكتائب الإلكترونية التابعة للمستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، ضالتها في تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق حول رفض الحركة لتصنيف حزب الله حركة إرهابية من قبل الجامعة العربية باعتباره تمهيدا لتصنيف حركته.

وعلى الرغم من أن تصريحات “أبو مرزوق” تخص حركته وتخصه شخصيا، إلا أن الكتائب الإلكترونية استغلت الامر لتشن هجوما عنيفا على الشعب الفلسطيني أجمع، متنكرة لمدينة القدس التي طالما هللت للملك سلمان باعتباره فاتحها الجديد بعد أزمة البوابات الإلكترونية التي حاول الاحتلال فرضها على المسجد الأقصى قبل نحو شهرين من الآن.

وأطلقت الكتائب الإلكترونية عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: “#الرياض_اهم_من_القدس”، شارك فيه العديد من الكتاب والمغردين المقربين من الديوان الملكي السعودي، أكدوا خلاله بأن القضية الفلسطينية والقدس خاصة لم تعد تهمهم، وفق ما ذكره “الحمد” في تغريدته.