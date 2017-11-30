شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، هجوما عنيفا على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وذلك على إثر انتقاد الأخيرة له لقيامه بإعادة نشر تغريدات مسيئة للمسلمين على حسابه بتويتر.

وقال “ترامب” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “إلى تيريزا ماي، لا تركزي معي، بل ركزي مع الإرهاب الإسلامي المتطرف الذي يتفشى في المملكة المتحدة، بلادنا قوية تمامًا”.

.@Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2017

وكانت رئيس الوزراء البريطانية قد انتقدت “ترامب” بعدما أعاد نشر سلسلة تغريدات، في وقت سابق الأربعاء، تتضمن مقاطع فيديو مسيئة للمسلمين، نشرتها جايدا فرانسن، نائبة رئيس حركة “بريطانيا أولا” اليمينية المتطرفة، والمعروفة في بريطانيا على أنها معادية للإسلام وتقوم بنشر تعليقات استفزازية للمسلمين في الشوارع والإنترنت.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية: إنه “من الخطأ أن يقوم الرئيس (الأمريكي) بفعل ذلك”.

وأضاف البيان الذي نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن حركة “بريطانيا أولاً” تسعى “لتقسيم المجتمعات في نشرها لخطابات الكراهية التي تروّج للأكاذيب وتؤجّج التوترات”.