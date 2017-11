شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، هجوما عنيفا على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وذلك على إثر انتقاد الأخيرة له لقيامه بإعادة نشر تغريدات مسيئة للمسلمين على حسابه بتويتر.

وقال “ترامب” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “إلى تيريزا ماي، لا تركزي معي، بل ركزي مع الإرهاب الإسلامي المتطرف الذي يتفشى في المملكة المتحدة، بلادنا قوية تمامًا”.

.@Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2017