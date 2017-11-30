بهدف القضاء على الواسطة والمحسوبية، نشرت صحيفة “يني شفق” التركية مقطع فيديو للرئيس رجب طيب أردوغان، يحذر فيه المسؤولين في بلاده من استغلال اسمه واستخدامه كذريعة للحصول على تسهيلات خلال إقدامهم على إجراء أعمالا لها علاقة بالدوائر الحكومية في تركيا..

ووفقا للفيديو، قال أردوغان خلال ترؤسه جلسة خاصة بحزب العدالة والتنمية إن بعض المسؤولين في البلاد يستغلون اسمه لتمرير معاملاتهم وتسريعها في بعض الدوائر الحكومية، من خلال تأكيدهم أنها أعمال مستعجلة خاصة بالرئيس، وهو ما حذر منه أردوغان.

وأكد “أردوغان”، أنه لا يحتاج لواسطة حتى ينجز أعماله، مضيفاً أنه لن يقبل استغلال البعض اسمه أياً كان الأمر، مطالبا المسؤولين في بلاده بطرد كل من يخبرهم بأنه قادم من طرفه مهما كانت صلة القرابة أو المعرفة بينهما، حتى ولو كان شقيقه، على حد تعبيره.

وأشار “أردوغان” إلى مصطلحات يستغلها البعض لتجاوز الإجراءات المعتادة في البلاد، ذكر منها “هذا ما يريده الرئيس”، “الرئاسة طلبت ذلك”.

وأنهى أردوغان حديثه بحثّ الأتراك على تقديم الشكاوى في حال تعرضهم لمواقف مشابهة، مشيراً إلى أنه يعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين الأتراك دون أي تميز بينهم.

وأثار خطاب “أردوغان” حماسة أعضاء حزب العدالة والتنمية؛ إذ صفق الحضور مرات عديدة؛ إعجاباً بخطاب الرئيس التركي، الذي بدا غاضباً من استغلال نفوذه من قِبل الآخرين.

ونقلت الصحيفة عن أردوغان في حديثه لوسائل الإعلام عقب الجلسة، إنه لا يستبعد أن تتم إقالة كل مسؤول أو موظف يثبت استغلاله نفوذه من أجل عمل خاص، مؤكداً أنه تعوّد أن يُخبر أعضاء حكومته منذ 15 عاماً، بأن يطردوا كل من يدّعي تلقيه توصية من أردوغان دون أن يتلقوا اتصالات مباشرة من الأخير تفيد بذلك.