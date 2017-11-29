أشادت بنت ناصر والدة أمير الشيخ تميم بن حمد بالإنجازات التي حققها وزير الخارجية في تصديه لادعاءات .

 

وأعربت الشيخة موزة التي تشغل منصب الرئيس الفخري لرابطة خريجي ، خلال رعايتها حفل “لمّ الشمل” التاسع الذي أقيم مساء الثلاثاء بجامعة قطر، عن عميق فخرها لتواجدها وسط جيل جديد من رجال الدولة من خريجي الجامعة، وأحدهم محمد بن عبدالرحمن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أحد رموز هذا الجيل.

 

وقالت في كلمة مؤثرة لها:”في أوقات الأزمات تُختبر الإرادات والكفاءات والقدرات، والشيخ محمد بن عبدالرحمن جسّدَ هذا كله بكافة الأبعاد بأفضل حال، حينما تصدّى لادعاءات أصحاب ”.

 

وأكدت أن الرجال مواقف، والمواقف هي التي تحدد الأحجام، رجالا كانوا أم دولا، فهنيئا لقطر رجالها، وهنيئا لها ما سيكتبه التاريخ بحروف من مجد.

 

وحضر الحفل الذي جمع عددا من الخريجين القدامى لجامعة قطر كلا من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية و الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس رابطة الخريجين بجامعة قطر وأكثر من 1500 خريج وخريجة.