أشادت الشيخة موزة بنت ناصر والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بالإنجازات التي حققها وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصديه لادعاءات دول الحصار.

وأعربت الشيخة موزة التي تشغل منصب الرئيس الفخري لرابطة خريجي جامعة قطر، خلال رعايتها حفل “لمّ الشمل” التاسع الذي أقيم مساء الثلاثاء بجامعة قطر، عن عميق فخرها لتواجدها وسط جيل جديد من رجال الدولة من خريجي الجامعة، وأحدهم محمد بن عبدالرحمن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أحد رموز هذا الجيل.

وقالت في كلمة مؤثرة لها:”في أوقات الأزمات تُختبر الإرادات والكفاءات والقدرات، والشيخ محمد بن عبدالرحمن جسّدَ هذا كله بكافة الأبعاد بأفضل حال، حينما تصدّى لادعاءات أصحاب الحصار”.

وأكدت أن الرجال مواقف، والمواقف هي التي تحدد الأحجام، رجالا كانوا أم دولا، فهنيئا لقطر رجالها، وهنيئا لها ما سيكتبه التاريخ بحروف من مجد.

#حصار_قطر صاحبة السمو إلى وزير الخارجية @MBA_AlThani_ : الرجال مواقف والمواقف تصنع الرجال وهنيئاً لـ #قطر برجالها من أمثالك يا شيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 👇🏽 pic.twitter.com/ZF7QbQ8waC — ابن قطر (@AlMullaAmeer) November 28, 2017

وحضر الحفل الذي جمع عددا من الخريجين القدامى لجامعة قطر كلا من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية و الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس رابطة الخريجين بجامعة قطر وأكثر من 1500 خريج وخريجة.