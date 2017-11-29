أكد المغرد الشهير “مجتهد” أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تم إجباره على قرار الإفراج عن الأمير متعب بن عبدالله.

وكذب “مجتهد” الذي يحظى بمتابعة 2 مليون شخص على تويتر، راوية التسوية المالية بين النظام والأمير متعب التي أدت للإفراج عنه، مؤكدا أن مصدر هذه الرواية هو “ابن سلمان” ذاته ولا أساس لها من الصحة.

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) عبر حسابه بـ”تويتر”:”كان يفترض أن يبقى متعب لأجل غير مسمى في السجن ولو دفع تريليون ريال لكن حصلت تطورات دخلت فيها عدة أطراف وأجبرت ابن سلمان على خروجه”

ووعد “مجتهد” بمزيد من التفاصيل عن هذا الأمر لاحقا.

محمد بن سلمان هو مصدر المعلومة التي سلمت للوكالات عن تسوية مالية مع متعب بن عبدالله مقابل إطلاق سراحه

هذا الكلام غير صحيح

كان يفترض أن يبقى متعب لأجل غير مسمى في السجن ولو دفع تريليون ريال لكن حصلت تطورات دخلت فيها عدة أطراف وأجبرت ابن سلمان على خروجه

التفاصيل لاحقا — مجتهد (@mujtahidd) November 29, 2017

كما أشار في تغريدة أخرى إلى أن الأمير أحمد بن عبدالعزيز ليس في إقامة جبرية كاملة.. حسب وصفه، مضيفا “لكن حساباته في البنوك كلها في يد ابن سلمان وهو ممنوع من السفر وتحت مراقبة شديدة ويلاحق كل من يتصل به أو يقابله سواء كان من الأسرة أو خارجها”

كما أود تصحيح معلومة أن أحمد بن عبدالعزيز ليس في إقامة جبرية كاملة لكن حساباته في البنوك كلها في يد ابن سلمان وهو ممنوع من السفر وتحت مراقبة شديدة ويلاحق كل من يتصل به أو يقابله سواء كان من الأسرة أو خارجها — مجتهد (@mujtahidd) November 29, 2017

يشار إلى أنه في تصريحات لـ “رويترز”، كشف مسؤول سعودي كبير مطلع على مجريات التحقيق مع الأمراء والوزراء ورجال الأعمال المحتجزين أن الإفراج عن الامير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني المقال تم بعد التوصل إلى “اتفاق تسوية مقبول” مع السلطات، الرواية التي كذبها (مجتهد) وقال إن مصدرها هو ولي العهد.

وقال المسؤول المشارك في الحملة ضد الفساد إنه تم الإفراج عن الأمير متعب بعد التوصل إلى “اتفاق تسوية مقبول” – حسب ما نشرته رويترز، مضيفًا: “لم يتم الكشف عن مبلغ التسوية ولكن من المعتقد أنه يعادل أكثر من مليار دولار أمريكي”.

وتابع: “من المعلوم أن التسوية شملت الإقرار بالفساد الذي يشمل حالات معروفة”، ومشيرًا إلى أن 3 أشخاص آخرين متهمون في قضايا فساد أنهوا أيضا اتفاقات تسوية مع السلطات، وأن النائب العام قرر الإفراج عن عدد من الأفراد ومقاضاة ما لا يقل عن 5 أفراد، دون أن يذكر أي تفاصيل عن شخصياتهم.