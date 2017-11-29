استمرارا لمحاولات إخراج المملكة العربية من ثوبها الذي ترتديه منذ تأسيسها باعتبارها مقرا لأقدس بقاع الأرض، اعتبر الكاتب السعودي سعود الفوزان بأن الحجاب لا يستر والمرأة ولا يعفها، زاعما بأن هذا الكلام جهل.

وقال “الفوزان” معترضا ومهاجما هاشتاج أطلقه مغردون سعوديون بعنوان: ” #الحجاب_عفاف_وستر_للمراه”، دعوا فيه السعوديات للحفاظ على حجابهن في ظل الدعوات المتزايدة في المملكة نحو التحرر والعلمانية: ” غير صحيح وكلام جهلاء / المرأة العفيفة لو وضعتها بشواطئ ميامي دون حجاب ستضل عفيفة والمرآه الفاسدة لو وضعتها بمكة والبستها الف حجاب سوف تضل فاسدة”.

#الحجاب_عفاف_وستر_للمراه / غير صحيح وكلام جهلاء / المرأة العفيفة لو وضعتها بشواطئ ميامي دون حجاب ستضل عفيفة والمرآه الفاسدة لو وضعتها بمكة والبستها الف حجاب سوف تضل فاسدة — سعود الفوزان (@saudfozan1) November 28, 2017

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “الفوزان” مؤكدين بأن المرأة العفيفة حتما ستغطي نفسها من أمثاله ذوي التفكير المنحدر، مشددين بانه فرض وفق النصوص الصريحة.

العفيفه تغطي نفسها عن انظار الناس اللي تفكيرها منحدر مثلك لان والله ماتستاهل لا انت ولاغيرك تشوف منها طرف اصبع . — غيوم 🖤 (@ghyum123) November 28, 2017

الحجاب فرض من الله على المرأة المسلمة كما جاء في النصوص الصريحة في هذا الشأن، إن التزمت بجوهره ومضمونه حافظت على عفّتها، وإن لم تلتزم بمضمونه لا يعني ان نلغي الحجاب عن المرأة المسلمة ونجعله سبب فسادها. — عبد الله الماحوزي (@AbdullaAlmahooz) November 28, 2017

كأنك تشجع على السفور والتبرج يا أستاذ سعود، هداك الله …الحجاب عفة وستر للمرأة وقد ذكره الله في كتابه الكريم. — أم عمار السناني (@hB37O670aODVFOV) November 28, 2017

سعود الفوزان .. ثقافتك أبعدتك عن سواحل أهلك وأهل العفاف أنت تغرد خارج السرب إما لتشتهر على أكتاف السخافه وإلا أنك تحولت بوق علماني من غير أن تقتنع بما تقول .

اليوم لا وجود لهيئة الأمر بالمعروف بأمكانك إخراج بناتك وأخواتك إلى الشارع بدون حجاب لتطمئن الناس بقناعتك بما تقول — سليمـــان الحُــــر (@doctordoctor821) November 28, 2017

أستغفرالله اجل شنو ستر المراه غير حجابها🤔🤔

والله اخر زمن انت واشكالگ بتخربون بنات خلق الله

الله يستر علينا

ايوءالله صادق امسح التغريدة — nahawi ..💙 (@iinoha8) November 29, 2017

المرأه العفيفه هي التي تنفذ امر الله والحجاب واجب على كل فتاة ابيتم ام شئتم — ندى علي البلوشي (@nadosh2006es) November 28, 2017

يشار إلى أنه مع انفراط عقد المؤسسة الدينية، وتقليص صلاحياتها في زمن الانفتاح والترفيه الذي تعيشه المملكة هذه الايام، وفيما يبدو بتوجيهات عليا بدأ العديد من الكتاب ووسائل الإعلام بطرق أبواب الموضوعات المحرمة، والتي كان يمنع حتى التطرق لها، لما في الحديث فيها، من تخط لخطوط حمراء، قد تودي بصاحبها إلى التهلكة.