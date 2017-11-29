أكد السياسي المصري البارز أحمد شفيق والمرشح الرئاسي السابق، أن الإمارات منعته من السفر والعودة لمصر (لأسباب لا يفهمها)، وذلك بعد إعلانه نيته الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة في مصر ومنافسة السيسي.

واختار شفيق قناة الجزيرة ليخصها بكلمته والتي تعد القناة الإعلامية المحاربة والمكروهة من قبل النظام الإماراتي والمصري في تحدي واضح قصد به على ما يبدو فضح التدخل الإماراتي في شؤون مصر.

وقال “شفيق” في كلمته المتلفزة التي نقلتها “الجزيرة”: “فوجئت بمنعي من السفر من دولة الإمارات لأسباب لا أعرفها ولم أفهمها”.

وتابع :”رغم تقديري لاستضافة الإمارات الكريمة إلا أنني أرفض التدخل في شؤون بلادي”

أحمد شفيق يطالب قادة الامارات برفع منع السفر عنه pic.twitter.com/VawemaL17H — حمد الشامسي (@ALshamsi789) November 29, 2017

وكان المرشح الرئاسي السابق المقيم في الإمارات أحمد شفيق قد أكد لـ”رويترز” في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مضيفا أنه سيعود لمصر ”خلال الأيام المقبلة“.

ونشر “شفيق” بيان مصور عبر صفحته الرسمية بتويتر يعلن فيه خبر ترشحه.

بياني الى شعب مصر العظيم، معلنا عن رغبتي في الترشح لانتخابات الرئاسة 2018

https://t.co/pFzycqDUA5 — أحمد شفيق (@AhmedShafikEG) November 29, 2017

جدل واسع بمواقع التواصل

وأثارت كلمة أحمد شفيق التي أعلن فيها منع السلطات الإماراتية له من السفر جدلا واسعا بمواقع التواصل.

كما لفت البعض إلى اختيار “شفيق” قناة الجزيرة تحديدا لإعلان كلمته التي أدان فيها الإمارات.

أحمد شفيق يرى منعه من السفر إعاقة لمشاركته ومصادرة لحريته فماذا يقول للشعب المصري الذي صادر هو وامثاله حريته بتأييد الأنقلاب العسكري وقتل المعارضين في رابعة" ….هكذا تدور الدوائر على أصحابها ولن تجد لسنة الله تبديلا — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) November 29, 2017

رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق يختار #الجزيرة ليعلن موقفه بعد أن منعته سلطات #أبو_ظبي من المغادرة ويعلن رفضه تدخل #الامارات في شؤون #مصر .. pic.twitter.com/Bfh7P9rRMv — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 29, 2017

من الواضح أن إعلان الفريق #احمد_شفيق ترشحه للرئاسة سبب صدمة وإرباكا في دوائر عليا ، والأذرع الإعلامية للسلطة ولجانها الالكترونية في حالة كمون وانتظار للتعليمات — جمال سلطان (@GamalSultan1) November 29, 2017

تمثيلية رخيصه ابطالها

احمد شفيق

محمد دحلان

محمد بن زايد

الامارات اكلت احمد شفيق بونبوني

احلى حاجه ان احمد شفيق على الجزيرة

لفت الايام و لجأ للجزيرة لتمرير خطابه لنا pic.twitter.com/WecFr5v4Y9 — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) November 29, 2017

المرشح الرئاسي المصري الأسبق احمد شفيق يقول في كلمة بثتها الجزيرة القطرية ان #الإمارات منعته من السفر. pic.twitter.com/KqspVkLlMm — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) November 29, 2017

منع سلطات الامارات للفريق أحمد شفيق من السفر أو العوده لبلده دون سند قانوني هو

جريمه في حق مواطن مصري بهدف منعه من حقوقه الدستوريه

ويعيد لذاكرتنا مع حدث منذ أيام مع سعد الحريري

مع فارق هام أن الحريري يحمل جنسيه سعوديه والفريق شفيق

لا يحمل جنسيه الامارات

_فقط_هي بلطجه مرفوضه — Ayman Nour (@AymanNour) November 29, 2017

وتولى شفيق رئاسة وزراء مصر لثلاثة أشهر بعد اندلاع ثورة يناير عام 2011، وكان وزيرا للطيران المدني وقائدا للقوات الجوية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وترشح شفيق في الانتخابات الرئاسية عام 2012 وخسر بعد خوض جولة الإعادة أمام ـ أول رئيس مدني منتخب في مصرـ وهو محمد مرسي.

وبذلك يصبح شفيق، وهو قائد سابق للقوات الجوية، أبرز الشخصيات القليلة التي أعلنت نيتها الترشح لانتخابات 2018 المقررة بعد شهور قليلة.

وسافر شفيق بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية 2012 إلى الإمارات، وأسس حزبا سياسيا يقوده من الخارج. وأخفق الحزب في تحقيق مكاسب كبيرة خلال الانتخابات البرلمانية عام 2015.

ووُجهت لشفيق عدة تهم بالفساد لكن نال البراءة في بعض القضايا وأسقطت الاتهامات في قضايا أخرى.

وفي نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي قالت مصادر قضائية ومحامي شفيق إن محكمة جنايات مصرية قضت بإلغاء إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول، وهو ما يفسح المجال أمام عودته للبلاد.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إنهم يواجهون أسوأ حملة قمع في تاريخهم في ظل حكم السيسي.

ويتهمونه بتقويض الحريات التي انتزعها المصريون في انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك بعد 30 عاما في الحكم.

وارتفعت معدلات التضخم في مصر التي تعتمد على الاستيراد بعدما أقدمت حكومة السيسي على تعويم الجنيه العام الماضي، وذلك في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراض البلاد 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. ويرتبط الاتفاق بإجراءات تقشفية يقول منتقدو سياسات السيسي إنها نالت من شعبيته.