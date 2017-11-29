أثارت نجمة “ذا فويس” الفنانة الأردنية نداء شرارة، إعجاباً شديداً من متابعيها، بعد كشفها عن موهبة كانت تُخبّئها، وهي مقدرتها على تقليد مجموعة من اشهر الفنانات في العالم العربيّ، الى جانب موهبة الغناء التي تتمتّع بها.

وحلّت “شرارة” ضيفة على برنامج “لهون وبس” الذي يقدمه الفنان هشام حداد، وقامت بتقليد عدد من النجمات العربيات، بشكل لافت، وهم أصالة، وأحلام، وإليسا، ونجوى كرم، وإليسا، ونوال الزغبي، وميريام فارس، ويارا، وسميرة سعيد، وسيرين عبد النور.

وحازت موهبة “نداء” في تقليد الأصوات إعجاب الكثير من المعلقين.

إغراءات مادية من أجل التخلي عن الحجاب!

وتحدثت “نداء” عن حجابها مؤكدة أنها متمسكة به ولا تجد أنها يتعارض مع كونها مغنية. كاشفةً عن أنّها تلقت إغراءات مادية كثيرة من أجل التخلي عن حجابها، ولكنها تمسكت به، مؤكدة أنها ستختار حجابها، من دون أي تردد في حال، خيّرت بينه وبين الفن.

وقالت” الموهبة لسيت حكراً على أحد والإنسان يستطيع أن يبرهن عنها مهما كانت العوائق، وحجابي يزيدني يقيناً بموهبتي، لأن الناس تسمع صوتي قبل أي شيء، وهذا ما يجعلني أتأكد بأن موهبتي قوية ووصلت إلى الناس، من دون الاهتمام بأي شيء آخر”.

كما أشارت نداء إلى أنها تتمسك بإظهار حجابها بأفضل صورة، لأنها تحب أن يرى فيها الناس مثالاً.