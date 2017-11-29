تداول ناشطوزن عبر موقع التدوين المصغر “” صورا للقاء حميمي جمع بين ونظيره الإماراتي خلال التي عقدت الثلاثاء في العاصمة التايلندية بانكوك.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر رئيس الاتحاد الإماراتي وهو يحتضن رئيس الاتحاد القطري، وهو أول لقاء بينهما منذ فرض ( و الإمارات والبحرين ومصر) حصارهم على ، وفرض هذه الدول عقوبات مشددة على أي مواطن يظهر تعاطفه مع الدوحة بالقول أو الفعل.

 

من جانبهم، أشاد المغردون بهذا اللقاء الذي تم بين النظيرين، في حين أكد البعض بأن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي وصفوه بـ”الشيطان” لن يتسامح معه ولن يتركه.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد قرر الثلاثاء إلغاء اللعب على ملاعب محايدة خلال نسخة العام المقبل من دوري أبطال آسيا.

 

وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماعه ، المصادقة على توصية لجنة المسابقات برفض اللعب في ملاعب محايدة في دوري الأبطال الآسيوي، ‏مشترطاً وجود “طوارئ أمنية” تقرها لجنة مختصة للسماح بذلك.

 

ووفقاً للقرار، ستلعب الأندية السعودية والإماراتية لقاءاتها مع أندية إيران وقطر على ملاعب فرقها، بعدما وافق الاتحاد الآسيوي، العام الماضي، على طلب السعودية بعدم اللعب في إيران، على خلفية توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي قد اجتمعت، الجمعة الماضي، في العاصمة اليابانية طوكيو وقدّمت توصياتها للمكتب التنفيذي، وتضمّنت قيام الاتحادات الوطنية الأعضاء التي تتأثر بقرارات حظر السفر، بالتواصل مع حكوماتها من أجل السماح لفرق كرة القدم بالحصول على استثناء من هذه القرارات.

 