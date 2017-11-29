تداول ناشطوزن عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا للقاء حميمي جمع بين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ونظيره الإماراتي يوسف السركال خلال اجتماعات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي عقدت الثلاثاء في العاصمة التايلندية بانكوك.

اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الصور هنا تتحدث

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والهدف واحد

” فصل الرياضة عن السياسة ”

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كفاءات رياضية دولية خليجية من#قطر و #السعودية و #الامارات و #البحرين

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أتمنى وصلت الرسالة 😉✌🏻 pic.twitter.com/6RbsprSsfg — علي عيسى القطري 🇶🇦 (@AliEisaQat) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر رئيس الاتحاد الإماراتي وهو يحتضن رئيس الاتحاد القطري، وهو أول لقاء بينهما منذ فرض دول الحصار (السعودية و الإمارات والبحرين ومصر) حصارهم على قطر، وفرض هذه الدول عقوبات مشددة على أي مواطن يظهر تعاطفه مع الدوحة بالقول أو الفعل.

من جانبهم، أشاد المغردون بهذا اللقاء الذي تم بين النظيرين، في حين أكد البعض بأن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي وصفوه بـ”الشيطان” لن يتسامح معه ولن يتركه.

الله يصلح الأحوال ❤️ — سالم الهاجري🇶🇦 (@isalofficial) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

الله يصلح الاحوااال عزاز عندنا عزاز 🌹 — المفهي (@dandanah001) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

من الحين يجهزون له عدس ولوبة بتان🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🤪 — QaTaRi (@QaTaRi202) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

ادعوا له فانه الآن يسال …

اللهم ثبته 🙏 — ✨ناصر القطري 🇶🇦 (@Qatar2love2) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

ياويله من الشيطان بن زايد — Yousuf Al Abdulla (@YousufAlAbdulla) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

ااااااالله اشتقنا للصور اللي تعبر عن خليجنا الواحد😢❤️

المهم الله يبعد عن السركال استراحة الرزين وفندق الريتز😀🙏🏻 — WAAH (@soul___wa___ah) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

راح فيها — سماج (@NoName74508917) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد قرر الثلاثاء إلغاء اللعب على ملاعب محايدة خلال نسخة العام المقبل من دوري أبطال آسيا.

وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماعه ، المصادقة على توصية لجنة المسابقات برفض اللعب في ملاعب محايدة في دوري الأبطال الآسيوي، ‏مشترطاً وجود “طوارئ أمنية” تقرها لجنة مختصة للسماح بذلك.

ووفقاً للقرار، ستلعب الأندية السعودية والإماراتية لقاءاتها مع أندية إيران وقطر على ملاعب فرقها، بعدما وافق الاتحاد الآسيوي، العام الماضي، على طلب السعودية بعدم اللعب في إيران، على خلفية توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي قد اجتمعت، الجمعة الماضي، في العاصمة اليابانية طوكيو وقدّمت توصياتها للمكتب التنفيذي، وتضمّنت قيام الاتحادات الوطنية الأعضاء التي تتأثر بقرارات حظر السفر، بالتواصل مع حكوماتها من أجل السماح لفرق كرة القدم بالحصول على استثناء من هذه القرارات.