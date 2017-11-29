عزّى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أخاه الأمير طلال بن عبدالعزيز في وفاة شقيقته الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز، بزيارته في قصره وتقبيل يده في الوقت الذي يقبع فيه ابن الأخير قيد احتجاز ابن الاول بتهم الفساد والاختلاس المالي.

وزار الملك سلمان يرافقه الأمير مقرن بن عبدالعزيز، مساء “الأربعاء”، شقيقهما الأمير طلال بن عبدالعزيز لتقديم واجب العزاء في وفاة الأميرة مضاوي.

يشار إلى أن الديوان الملكي السعودي كان قد أعلن وفاة الأميرة مضاوي أول من أمس الاثنين، وصُلي على جثمان الفقيدة في المسجد الحرام بمكة المكرمة أمس الثلاثاء.