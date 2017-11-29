دعا الدكتور محمود رفعت السياسي البارز ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، للتظاهر أمام سفارات الإمارات بكافة دول أوروبا وقنصلياتها وسفارتها في أمريكا، تنديدا باحتجاز المرشح المصري السابق لرئاسة الجمهورية أحمد شفيق ومنعه من السفر.

وقال “رفعت” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن): “منع #الإمارات #أحمد_شفيق من السفر تكرار لجريمة احتجاز #سعد_الحريري في #السعودية التي لا يشك أحد أنها كانت خلفها، وتتحمل #أبوظبي كامل المسؤولية عليها ومسؤولية سلامة مرشح انتخابات رئاسة #مصر”.

وتابع “أدعو للتظاهر أمام سفارات #الإمارات بكافة دول #أوروبا وقنصلياتها وسفارتها في #أمريكا”

منع #الإمارات #أحمد_شفيق من السفر تكرار لجريمة احتجاز #سعد_الحريري في #السعودية التي لا يشك أحد أنها كانت خلفها، وتتحمل #أبوظبي كامل المسؤولية عليها ومسؤولية سلامة مرشح انتخابات رئاسة #مصر، وأدعو للتظاهر أمام سفارات #الإمارات بكافة دول #أوروبا وقنصلياتها وسفارتها في #أمريكا pic.twitter.com/2Dno0tmkz1 — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 29, 2017

وأضاف “رفعت” “نداء لكل مصري أيما كان انتماؤه.. يجب بهذه اللحظات التكتل جميعا لإنهاء دور #الإمارات في #مصر خروج #أحمد_شفيق من #إمارات_الشر لن يزيد حال #مرسي ومن معه سوء لكن ربما يغير”

وأكد على ضرورة دعم “شفيق” بقوله :”منافسة #أحمد_شفيق على الانتخابات تسحب من #السيسي شرعية الطبل الاعلامي الزائفة وستقوي الشعب لمقاومة بيع الوطن”

نداء لكل مصري أيما كان انتماؤه..

يجب بهذه اللحظات التكتل جميعا لإنهاء دور #الإمارات في #مصر

خروج #أحمد_شفيق من #إمارات_الشر لن يزيد حال #مرسي ومن معه سوء لكن ربما يغير

منافسة #أحمد_شفيق على الانتخابات تسحب من #السيسي شرعية الطبل الاعلامي الزائفة وستقوي الشعب لمقاومة بيع الوطن — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 29, 2017

وأعلن “رفعت” عن تطوعه ووضع كل مكاتبه في #أوروبا لمساعدة “شفيق” حتى يعود #مصر سالما، مضيفا “أخبرت عدد من مسؤولي #الاتحاد_الأوروبي و أمريكا بالأمر”

الفريق #أحمد_شفيق أعلن أنه فوجئ بمنعه من السفر من #الإمارات بعد إعلانه الترشح لرئاسة #مصر.. رغم أن الكثير يرى ترشحه لعبة متفق عليها أرى لابد من الوقوف بجواره، وأعلن تطوعي ووضع كل مكاتبي في #أوروبا لمساعدته حتى يعود #مصر سالما وأخبرت عدد من مسؤولي #الاتحاد_الأوروبي و أمريكا بالأمر — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 29, 2017

وأكد السياسي المصري البارز أحمد شفيق والمرشح الرئاسي السابق في كلمة متلفزة له منذ قليل، أن الإمارات منعته من السفر والعودة لمصر (لأسباب لا يفهمها)، وذلك بعد إعلانه نيته الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة في مصر ومنافسة السيسي.

واختار شفيق قناة “الجزيرة” ليخصها بكلمته والتي تعد القناة الإعلامية المحاربة والمكروهة من قبل النظام الإماراتي والمصري في تحدي واضح قصد به على ما يبدو فضح التدخل الإماراتي في شؤون مصر.

وقال “شفيق” في كلمته المتلفزة التي نقلتها “الجزيرة”: “فوجئت بمنعي من السفر من دولة الإمارات لأسباب لا أعرفها ولم أفهمها”.

وتابع :”غم تقديري لاستضافة الإمارات الكريمة إلا أنني أرفض التدخل في شؤون بلادي”

وكان المرشح الرئاسي السابق المقيم في الإمارات أحمد شفيق قد أكد لـ”رويترز” في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مضيفا أنه سيعود لمصر ”خلال الأيام المقبلة“.