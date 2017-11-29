عبر الأمير هشام العلوي ابن عم ملك المغرب محمد السادس، عن تضامنه مع ابن خالته الأمير السعودي الوليد بن طلال، بعد اعتقاله في حملة ضد الفساد في السعودية، مؤكدا براءته من التهم الموجهة ضده.

ونشرت على الأنترنت، اليوم الأربعاء، رسالة مولاي هشام، المؤرخة في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر والتي قال فيها “أبعث لك هذه الرسالة معربا لك عن تضامني العائلي والإنساني الراسخين، جراء المحنة التي تمر فيها هذه الأيام”.

وقال “أتمنى أن تأخذ التحقيقات في قضيتك مجراها العادل التي ستنتهي بدون شك ببراءتك من التهم الموجهة لك”.

وجاء في الرسالة، التي نشرها الأمير مولاي هشام في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يقف إلى جانب ابن خالته السعودي “في الوقت العصيب”، وقال “وأضع نفسي رهن إشارتك وإشارة عائلتك ولا سيما خالتي العزيزة منى، وأتمنى من العلي القدير الفرج في القريب العاجل”.