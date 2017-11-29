قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن سعد الحريري باق رئيسا لوزراء لبنان، وأن حل الأزمة السياسية في البلاد سيكون خلال أيام.

ونقلت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني، عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله إن سعد الحريري باق بالتأكيد رئيسا لوزراء لبنان وأن حل الأزمة السياسية في البلاد سيكون خلال أيام.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن تصريحات لعون خلال زيارة لإيطاليا، أن المحادثات مع جميع القوى السياسية داخل الحكومة وخارجها اختتمت، وأن هناك توافقا موسعا، وذلك وفقا لـ”رويترز”.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بدأ، الاثنين الماضي، جولة استشارات مع ممثلين عن القوى السياسية في البلاد، في محاولة للوصول إلى تفاهمات وطنية بعد الأزمة السياسية التي نتجت عن إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، وموافقته إثر ذلك على التريّث في تقديمها رسميا.

وتركزت المشاورات على كيفية الحفاظ الاستقرار الأمني في لبنان، ومفهوم كل طرف لسياسة “النأي بالنفس” عن الأزمات الإقليمية، والعلاقات مع الدول العربية، والموقف من إسرائيل، واتفاق الطائف، والوضع الحكومي.