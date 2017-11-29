بعد ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل منذ قليل، عقب بيان مصور لمرشح الرئاسة المصرية السابق أحمد شفيق قال فيه إنه تم منعه من السفر في الإمارات بعد إعلان ترشحه، خرج أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات ليكذب “شفيق” ويؤكد أنه لا يوجد أمامه أي عوائق تمنع سفره لمصر.

وقال “قرقاش” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما “شفيق” ومعلقا على بيانه: “تأسف دولة الإمارات أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران ، فقد لجأ الى الإمارات هاربا من مصر إثر إعلان نتائج الأنتخابات الرئاسية عام 2012 ، و قدمنا له كل التسهيلات و واجبات الضيافة الكريمة ، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه.”

تأسف دولة الإمارات أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران ، فقد لجأ الى الإمارات هاربا من مصر إثر إعلان نتائج الأنتخابات الرئاسية عام 2012 ، و قدمنا له كل التسهيلات و واجبات الضيافة الكريمة ، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 29, 2017

وتابع في تغريدة أخرى مؤكدا بأنه لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق الإمارات: “وآثرت دولة الإمارات في تعاملها التمسك دوما بقيم الضيافة و الرعاية حبا لمصر والمصريين الذين لهم في قلوبنا و توجهنا كل التقدير و الإحترام، وتؤكد دولة الإمارات بان لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق الدولة.”

وآثرت دولة الإمارات في تعاملها التمسك دوما بقيم الضيافة و الرعاية حبا لمصر والمصريين الذين لهم في قلوبنا و توجهنا كل التقدير و الإحترام، وتؤكد دولة الإمارات بان لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق الدولة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 29, 2017

واختتم “قرقاش” تغريداته بأبيات شعرية هجا فيها الفريق أحمد شفيق، حيث قال:”وللأسف وفِي هذا الموقف الذي يكشف معادن الرجال، لا يسعني إلا أن أضيف مقولة المتنبي، شاعر العرب الكبير، “إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا.”

وللأسف وفِي هذا الموقف الذي يكشف معادن الرجال، لا يسعني إلا أن أضيف مقولة المتنبي، شاعر العرب الكبير، "إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا." — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 29, 2017

وكان السياسي المصري البارز أحمد شفيق والمرشح الرئاسي السابق، قد صرح في بيان مصور له منذ قليل على قناة “الجزيرة”، أن الإمارات منعته من السفر والعودة لمصر (لأسباب لا يفهمها)، وذلك بعد إعلانه نيته الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة في مصر.

وقال “شفيق” في كلمته المتلفزة التي نقلتها “الجزيرة”: “فوجئت بمنعي من السفر من دولة الإمارات لأسباب لا أعرفها ولم أفهمها”.

وتابع :”رغم تقديري لاستضافة الإمارات الكريمة إلا أنني أرفض التدخل في شؤون بلادي”.

وأحدث بيان أحمد شفيق ضجة كبيرة جدا بمواقع التواصل، وتصدر هاشتاغ باسمه قائمة الأعلى تداولا بتويتر في دقائق معدودة، ونددت منظمات حقوقية ودولية بما وصفته بـ”البلطجة الإماراتية”.

ويرى البعض أنه ربما تكون هذه الضغوط الكبيرة هي من تقف وراء تراجع الإمارات عن قرارها، وإصدار مسؤول إماراتي كبير مثل “قرقاش” هذه التصريحات.

وكان المرشح الرئاسي السابق المقيم في الإمارات أحمد شفيق قد أكد لـ”رويترز” في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مضيفا أنه سيعود لمصر ”خلال الأيام المقبلة“.