في صفعة جديدة لدول الحصار، أعلن الاتحاد الآسيوي، لكرة القدم عن عدم وجود ملاعب محايدة في نسخة دوري أبطال آسيا 2018، وهو ما وضع الأندية السعودية والإماراتية التي تريد اللعب على أراضي محايدة في ورطة، إما اللعب مع أندية شرق القارة أو الانسحاب من البطولة.

وحدد الاتحاد الآسيوي، يوم 6 ديسمبر/كانون أول المقبل، موعدا لإجراء قرعة دوري الأبطال للموسم الجديد؛ حيث سيمثل السعودية ناديين فقط، هما الهلال وأهلي جدة، بعد استبعاد النصر والاتحاد، لعدم حصولهما على الرخصة القارية، بينما يشارك من الإمارات 3 أندية هي الجزيرة والوصل وشباب الأهلي دبي.

وكانت الأندية السعودية خاضت مبارياتها في النسخة الماضية أمام فرق إيران، في كل من الإمارات وقطر وعُمان.

كانت السعودية والإمارات، بجانب بعض الدول الأخرى، أعلنت مقاطعة وحصار دولة قطر، منذ شهر يونيو/حزيران الماضي؛ بحجة دعم حكومة الدوحة لـ”الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

يشار إلى أن المنتخب الإماراتي للناشئين انسحب من التصفيات الآسيوية الأخيرة، اعتراضاً على إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.