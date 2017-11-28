كشف المحامي الدولي ورئيس المعهد الأوروبي للعلوم السياسية، محمود رفعت أن عددا من “أمراء آل سعود” تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا وإسبانيا إلا انه لم يبت فيها حتى الآن.

وقال “رفعت” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على منح فرنسا اللجوء للامير عبد العزيز بن عبد الله: ” منحت الأمير عبد العزيز بن عبد الله (نجل #الملك_عبد_الله) اللجوء.. يبدو أن كثير من #السعودية سيسعى الفترة القادمة للجوء لدول أوروبية، وأخبرتني مصادر أن هناك أمراء تقدموا بطلبات لجوء لفرنسا و #ألمانيا و #أسبانيا لكن لم يبت بها بعد (لن أفصح عن أسماء لسلامتهم الشخصية وذيهم)”.

#فرنسا منحت الأمير عبد العزيز بن عبد الله (نجل #الملك_عبد_الله) اللجوء.. يبدو أن كثير من #السعودية سيسعى الفترة القادمة للجوء لدول أوروبية، وأخبرتني مصادر أن هناك أمراء تقدموا بطلبات لجوء لفرنسا و #ألمانيا و #أسبانيا لكن لم يبت بها بعد (لن أفصح عن أسماء لسلامتهم الشخصية وذيهم) pic.twitter.com/IPWcrkF7Yh — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 28, 2017

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت بأن نجل الملك الراحل عبد الله، الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية السابق موجود حاليا في باريس حيث منح حق اللجوء.

وطلب الأمير عبد العزيز مع بدء حملة الاعتقالات التي طالت أمراء ورجال أعمال من ولي العهد محمد بن سلمان إذنا خاصا بالسفر لفرنسا بقصد العلاج.

وقالت المصادر إن الأمير عبد العزيز قرر المكوث في فرنسا والتقدم بطلب لجوء وأن الحكومة الفرنسية وافقت على ذلك. وفق ما ذكر موقع “عربي 21 “.

وقدم الأمير “اللاجئ” وهو نائب سابق لوزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل استقالته من منصبه، احتجاجاً على عدم تعيينه وزيراً للخارجية قبيل اختيار عادل الجبير وزير الخارجية الحالي بديلا عن الفيصل.

وعبدالعزيز بن عبد الله لعب دوراً كبيراً في السياسة الخارجية خلال فترة حكم والده الذي عينه نائباً لوزير الخارجية في تموز 2011 ، وهي خطوة فُهم حينها أنها تمهد لإقالة سعود الفيصل.

يشار إلى أن حملة الاعتقالات التي ينفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد طالت الأمير متعب بن عبدالله الذي كان يشغل منصب وزير الحرس الوطني حتى يوم إعفائه من منصبه، وشقيقه الأمير تركي الذي شغل منصب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ورئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ (مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام – القطار والحافلات).