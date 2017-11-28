توقّعت مصادر إعلامية أن تقوم هيئة الترفيه السعودية بدعوة المطربة العراقية أصيل هميم، لإحياء حفلتين كان مقررًا أن يحييهما الفنان العراقي كاظم الساهر في السعودية قبل أن يتم إلغاؤهما الأسبوع الماضي.

وبدأت أصيل ابنة الملحن العراقي كريم هميم، انطلاقتها في برنامج نجوم الغناء العربي عام 2007، فيما تسير بخطى حثيثة في مشوارها الفني، وإن كانت ذات مضمون هادف وجودة عالية.

وألغيت حفلتا الفنان العراقيّ كاظم الساهر، في مدينتي الرياض وجدة يومي الـ 28 والـ29 من الشهر الجاري.

وذكر بعضُ المغرّدين أن إلغاء حفليْ كاظم الساهر، جاء بعد غنائه في حفل خاص أقيم في قاعة المؤتمرات في قطر، وهو حفل زفاف يعود للأسرة الحاكمة هناك، شاركت في إحيائه أيضاً الفنانة السعودية “وعد”.

ويرى كثيرون أن الهيئة العامة للترفيه في السعودية وبتوجيهٍ مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تخطو خطواتٍ سريعة لأحداث تغييرات جذرية في المجتمع السعودي، في إطار خطة “علمنة” المملكة، من خلال تنظيم حفلاتٍ غنائية، تستقدم لها فنانين من مختلف الدول العربية وحتى الأجنبية.