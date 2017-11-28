توقّعت مصادر إعلامية أن تقوم  بدعوة المطربة العراقية ، لإحياء حفلتين كان مقررًا أن يحييهما الفنان العراقي في قبل أن يتم إلغاؤهما الأسبوع الماضي.

 

وبدأت أصيل ابنة الملحن العراقي كريم هميم، انطلاقتها في برنامج نجوم الغناء العربي عام 2007، فيما تسير بخطى حثيثة في مشوارها الفني، وإن كانت ذات مضمون هادف وجودة عالية.

 

وألغيت حفلتا الفنان العراقيّ كاظم الساهر، في مدينتي وجدة يومي الـ 28 والـ29 من الشهر الجاري.

 

وذكر بعضُ المغرّدين أن إلغاء حفليْ كاظم الساهر، جاء بعد غنائه في حفل خاص أقيم في قاعة المؤتمرات في ، وهو حفل زفاف يعود للأسرة الحاكمة هناك، شاركت في إحيائه أيضاً الفنانة السعودية “وعد”.

 

ويرى كثيرون أن الهيئة العامة للترفيه في السعودية وبتوجيهٍ مباشر من ولي العهد السعودي ، تخطو خطواتٍ سريعة لأحداث تغييرات جذرية في المجتمع السعودي، في إطار خطة “علمنة” المملكة، من خلال تنظيم حفلاتٍ غنائية، تستقدم لها فنانين من مختلف الدول العربية وحتى الأجنبية.

 