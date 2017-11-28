أثارت تصريحات رئيس مجلس النواب الأردني ، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين شنوا هجوما عنيفا عليه.

 

وكان “الطراونة” قد توجه بحديثه لأحد المواطنين، اعترض على آلية رفع الدعم عن الخبر ، وذلك خلال حضوره مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة تحت القبة.، قائلا: “مش شغلك يا مواطن”.

 

من جانبهم، أطلق مغردون على موقع التدوين المصغر “” بعنوان: ” ”، تصدر الترند الاردني، عبروا من خلاله عن غضبهم من هذه التصريحات، منتقدين العنجهية والتعالي التي يتعامل بها المسؤول مع المواطنين.