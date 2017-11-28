أثارت تصريحات رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين شنوا هجوما عنيفا عليه.

وكان “الطراونة” قد توجه بحديثه لأحد المواطنين، اعترض على آلية رفع الدعم عن الخبر ، وذلك خلال حضوره مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة تحت القبة.، قائلا: “مش شغلك يا مواطن”.

من جانبهم، أطلق مغردون على موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: ” #مش_شغلك_يا_مواطن”، تصدر الترند الاردني، عبروا من خلاله عن غضبهم من هذه التصريحات، منتقدين العنجهية والتعالي التي يتعامل بها المسؤول مع المواطنين.

نحن ننتخب السياسيين كي يفكروا عنا، ونجلس نحن لاحتساء االقهوه وتدليل الزوجة ومداعبة الاطفال، ولكن الذي يحدث بعد ذلك هو أن السياسيين هم من يجلس لاحتساء القهوه وتدليل الزوجة ومداعبة الاطفال، ونحن من يفكر ويتعذب. #مش_شغلك_يا_مواِطنِ — Firas abead alhammad (@Firasabedalmoh2) November 28, 2017

#مش_شغلك_يا_مواطن

للأسف اعضاء البرلمان والنواب لا يتمتعو بأدنى أسلوب للحوار عنجهيه وفوقيه مقرفه ..وهذا الشيء الوحيد اللي قدروا يثبتوه خلال فتره توليهم للمناصب .. فضيحه ورا الثانيه بالصلاه على النبي😂 لم اشارك بالأعراس الوطنيه لأني تنبأت بالنتائج المبهره👌 — ¤ مُحْبَطهَ ¤ (@LosylosyMnayaa) November 28, 2017

صحيح قلبه كبير .. بس الاسى صار اكبر مما يسعه هالقلب

ياريت منشوف وجهه هالنائب وقت الانتخابات ياترى بحكي بنفس النبره والتعالي للمواطنين #مش_شغلك_يا_مواِطنِ !! — ℛola (@Rolatoday) November 28, 2017

#مش_شغلك_يا_مواطن

الحق مش عليهم ، الحق على المواطن الي وصّل أشخاص ما بتستحق إلى هذا المكان

)مجلس النواب) — علي القاضي (@QZXL85semFB0dXA) November 28, 2017

#مش_شغلك_يا_مواِطنِ

اذا مش عاجبك البلد اطلع منها يلا قوله يلا pic.twitter.com/JpLWcBEupI — قصي | Qussai (@drband91) November 28, 2017