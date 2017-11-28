أظهرت تسجيلات كاميرا مراقبة في أحد أحياء المملكة العربية السعودية، محاولة اختطاف لطفل من امام منزله في وضح النّهار.

وأظهر فيديو لحظة ترجّل شخص مسلح بساطور من سيارة بعدما رأى طفلين يسيران بمفردهما، وحاول خطف أحدهما وراح يركض خلفهما، لكن تمكن الطفلان من الهرب.

وتناقل مغرّدون فيديو محاول الخطف على نطاقٍ واسع مطالبين بسرعة القبض على الشخص الذي حاول تنفيذ عملية اختطاف الطفل.

من جانبها، ذكرت حسابات سعودية على “تويتر” أن والد الطفل الذي تعرض لمحاولة الاعتداء أكد القبض على أحد الجانييْن، لافتاً إلى أنه يتوقع أن الجريمة كان هدفها السرقة وليس الخطف؛ لانهما يحملان هواتف حديثة.