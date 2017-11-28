وجه المستشار الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كريستوف فورد صفعة إلى المملكة العربية السعودية عندما قال إن “إيران التزمت بالاتفاقيات في إطار الاتفاق النووي”، مشيراً إلى أنه “في الوقت الراهن، تشير التقديرات إلى أن إيران امتثلت لالتزاماتها بموجب اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وكان ترامب، صرح في وقت سابق، بأن البيت الأبيض سيعمل مع الكونغرس حول ما سماه بالـ”القصور الخطير” في الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه مع إيران.
وأشار إلى أنه “في حال فشلت الجهود الأمريكية لتحسين الاتفاق”، فإن واشنطن ستنسحب منه.
تعليقات الموقع :