وجه المستشار الخاص للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، كريستوف فورد صفعة إلى المملكة العربية عندما قال إن “​​ التزمت بالاتفاقيات في إطار ​​”، مشيراً إلى أنه “في الوقت الراهن، تشير التقديرات إلى أن امتثلت لالتزاماتها بموجب اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة”.

 

وكان ترامب، صرح في وقت سابق، بأن ​البيت الأبيض​ سيعمل مع ​الكونغرس​ حول ما سماه بالـ”القصور الخطير” في الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه مع إيران.

 

وأشار إلى أنه “في حال فشلت الجهود الأمريكية لتحسين الاتفاق”، فإن ​​ ستنسحب منه.