وجه المستشار الخاص للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، كريستوف فورد صفعة إلى المملكة العربية السعودية عندما قال إن “​إيران​ التزمت بالاتفاقيات في إطار ​الاتفاق النووي​”، مشيراً إلى أنه “في الوقت الراهن، تشير التقديرات إلى أن إيران امتثلت لالتزاماتها بموجب اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وكان ترامب، صرح في وقت سابق، بأن ​البيت الأبيض​ سيعمل مع ​الكونغرس​ حول ما سماه بالـ”القصور الخطير” في الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه مع إيران.

وأشار إلى أنه “في حال فشلت الجهود الأمريكية لتحسين الاتفاق”، فإن ​واشنطن​ ستنسحب منه.