في حادثة أدخلت الحُزنَ والألم على قلوب العُمانيين، لقي سبعة مواطنين عُمانيين من عائلة واحدة، وعاملة منزل إفريقية، حتفهم اختناقًا؛ إثر التهم منزلاً بولاية ، شمالي ، الثلاثاء.

 

وذكر الدفاع المدني والإسعاف في السلطنة: إنه “تلقى بلاغًا فجر اليوم، حول نشوب حريق بأحد المنازل، بمنطقة حي السلام، مكون من طابقين”.

 

وأضاف البيان، أن كوادر الدفاع المدني وصولوا إلى المنزل خلال سبع دقائق، وباشروا عمليات الإطفاء في الطابق الأرضي، الذي تركز فيه الحريق.

 

وتابع، أنه “وبعد البحث عن المحاصرين، تبين وجود ثماني جثث بالطابق العلوي، قضوا نتيجة استنشاق الدخان الكثيف والأبخرة الناتجة عن الاحتراق”.