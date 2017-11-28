في حادثة أدخلت الحُزنَ والألم على قلوب العُمانيين، لقي سبعة مواطنين عُمانيين من عائلة واحدة، وعاملة منزل إفريقية، حتفهم اختناقًا؛ إثر حريق التهم منزلاً بولاية بركاء، شمالي سلطنة عمان، الثلاثاء.

وذكر الدفاع المدني والإسعاف في السلطنة: إنه “تلقى بلاغًا فجر اليوم، حول نشوب حريق بأحد المنازل، بمنطقة حي السلام، مكون من طابقين”.

وأضاف البيان، أن كوادر الدفاع المدني وصولوا إلى المنزل خلال سبع دقائق، وباشروا عمليات الإطفاء في الطابق الأرضي، الذي تركز فيه الحريق.

وتابع، أنه “وبعد البحث عن المحاصرين، تبين وجود ثماني جثث بالطابق العلوي، قضوا نتيجة استنشاق الدخان الكثيف والأبخرة الناتجة عن الاحتراق”.

أنا لله وأنا إليه راجعون أنه يوم أسود لبلادنا ونطالب من الحكومة بسن قانون للمنازل مع التنسيق هيئة الدفاع المدني بضرورة توفير اجهزة الامن والسلامة وذلك للحفاظ على ارواحنا #بركاء pic.twitter.com/CMvvovzqd9 — Alkhrosi.A (@abn_alkharosi) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

#بركاء

إن الذي روّع الأحباب روًعني

يا دار بركاء و ما أبكاك أبكاني . pic.twitter.com/0k0dofFQhD — نايف السلطنة♡° (@aaa097) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧