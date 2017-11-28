في الوقت الذي تستعد فيه سلطنة عمان للاحتفاء بمرور 5 سنوات على نجاحها ممثلة في ادراج “فن العازي” في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية والذي أدرج في 5 ديسمبر/كانون الاول 2012م خلال اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، تفاجأت السلطنة بخبر نقلته وكالة الأنباء الإماراتية حول تقديم أبو ظبي بمقترح لليونسكو بإدراج الفن العازي على قائمة التراث غير المادي باعتباره تراثا إماراتيا.

ووفقا لما ورد في وكالة الانبباء الإماراتية “وام”: ” تدرس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، إدراج فن العازي لقائمة التراث الثقافي غير المادي، وذلك خلال اجتماع اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي والذي سيعقد في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 4 إلى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل”، وذلك بناء على مقترح إماراتي.

واختتمت الوكالة الإماراتية خبرها معلقة على الموضوع قائلة: “ويعد العازي أحد أهم الفنون التراثية التي عرفها المجتمع الإماراتي منذ قديم الزمن، ولا يزال يحظى بمكانة كبيرة إذ تتردد أشعاره الحماسية في المناسبات الوطنية والاجتماعية باعثة أجواء العزة والفخر بالوطن والقادة، وهو ما جعل هذا الفن مرتبطاً في كثير من الأحيان بقيم الوطنية والولاء والفخر”.

فن العازي مرشح لقائمة التراث العالمي غير المادي pic.twitter.com/m6qUmZr9Sd — علوم الدار (@oloumaldar) November 27, 2017

من جانبهم، استنكر مغردون عمانيون ما أقدمت عليه الإمارات مستنكرين ان تقوم بنسب تراث غيرها إليها، مؤكدين على ان فن العازي هو فن عماني أصيل منذ القدم، مرفقين الوثائق التي تؤكد إدرجه كفن عماني من قبل اليونسكو.

الاخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة يريدون أن ينسبون فن العازي إلى موروثهم بينما هو من الفنون الشعبية العمانية وتم تسجيله في اليونسكو بإسم عمان.

نرجوا من الإخوة في دولة الإمارات التريث وعدم الإندفاع في نسب موروثات الغير لهم pic.twitter.com/3rn7byVy04 — سيف النوفلي (@saifalnofli2) November 27, 2017

الإخوة الكرام:

فن العازي (تمّ) تسجيله منذ ٥سنوات…خمس سنوات…5 years..باسم عمان (فقط) ؛ هل لكونه غير مُشترك معكم تُحاولون (بالغصب) اخذه ؟!

ثُم أين المُختصين لديكم الذين يتابعون ويتبعون اليونسكو ليُخبروكم ان الامر انتهى رسميًّا لـ (عُمـــان) ؟#عجبي ..!!! pic.twitter.com/dq1xJfbkGd — نعمـة الكندي (@alkindia07) November 28, 2017

فن العازي عماني أب عن جد

كفى تحريف يا جاره #فن_العازي_عماني pic.twitter.com/LPuvZXzZp8 — محمد بن سعيد الهنائي (@75Alhinaui) November 27, 2017

هذه صورة من الشهادة الدولية التي تم من خلالها تسجيل #فن_العازي_العُماني في من منظمة اليونسكو من ضمن قائمة التراث غير المادي للسلطنة pic.twitter.com/CIoPZ9fzTs — ❄سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) November 27, 2017

العازي :

فن عماني موغل في القدم ويقام في مناسبات الأعياد والأعراس والمناسبات الإجتماعية المختلفة وهو عادة ما يكون مساير لفن الرزحة ، ويؤدى فن العازي بحسب عادة أهل البلد ، فبعضهم يؤديه قبل الرزحة وبعضهم في الختام ، وللعازي أشكال شعرية عديدة وأيضا هناك نوعين من العازي .. — سالم السَّعدي (@salimalsadi) November 28, 2017