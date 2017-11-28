قال حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر، إن الاتفاق الذي تم بين الممسكين بذمام الأمور في المملكة، بشأن تنازل الملك سلمان عن عرش المملكة لنجله ولي العهد، يقضي باحتفاظ الملك بلقب خادم الحرمين بعد تنازله وذلك لأسباب خاصة.

ودون “العهد الجديد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”الاتفاق الجاري إلى الآن بشأن تنازل الملك، يقضي باحتفاظه بلقب خادم الحرمين بعد تنازله”

وتابع موضحا وفي هذا الأمر بُعدين:

١.بقاء الملك ورمزيته سنداً لإبن سلمان “تحسبا لأي تهديد” بحسب تحليل المغرد.

أما البعد الثاني لهذا الأمر، فقد ذكر حساب “العهد الجديد” أنه قد يتمثل في تخلص “بن سلمان” من التركات والأثقال الدينية.. حسب وصفه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موعد التنازل عن العرش لم يحسم إلى الآن، وقد يكون في أي لحظة وقد يتغير كل ذلك.

الاتفاق الجاري إلى الآن بشأن تنازل الملك، يقضي باحتفاظه بلقب خادم الحرمين بعد تنازله، وفي هذا الأمر بُعدين:

١.بقاء الملك ورمزيته سنداً لإبن سلمان (تحسبا لأي تهديد)

٢.تخلص بن سلمان من التركات والأثقال الدينية.

(موعد التنازل لم يحسم إلى الآن وقد يكون في أي لحظة وقد يتغير كل ما ذكر) — العهد الجديد (@Ahdjadid) November 28, 2017

ومع استمرار تداعيات الحملة التي تشنها المملكة العربية السعودية لمكافحة الفساد بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي أدت إلى توقيف العشرات من الأمراء ورجال الأعمال البارزين، عاد الحديث مرة أخرى عن إمكانية تنازل الملك سلمان بن عبد العزيز عن العرش لصالح ابنه ولي العهد.

وأوضح مصدر مقرب من العائلة المالكة في السعودية لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الملك سلمان سيستمر في منصبه شرفيا، فيما سيسلم القيادة الرسمية للبلاد إلى ابنه، قائلا: “ما سيحدث شيء كبير، سيعلن الملك سلمان بن عبد العزيز عن تعيين محمد بن سلمان ملكا”.

كما ذكر المصدر: “الملك سلمان سوف يلعب دورا مثل ملكة إنجلترا، كما أنه سيحتفظ بلقب خادم الحرمين الشريفين”.

وأشار المصدر، الذي وصفته الصحيفة بأنه رفيع المستوى، إلى إنه بمجرد أن يتوج بن سلمان ملكا، سيحول تركيزه إلى إيران، وسط مخاوف اندلاع عمل عسكري.