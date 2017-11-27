في واقعة تعكس مدى التحول والمجاهرة في المعاصي التي باشر الشباب السعودي بإظهارها مؤخرا مع دعوات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتوجه نحو العلمانية والتحرر، تداول ناشطون مقطع فيديو لشاب وفتاة في بث مباشر عبر “سنابشات”.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد تساءل الشاب في ردوده على المعلقين الذين استنكروا خلوته مع فتاة في سيارته قائلا: ” ويش المعصية اللي سويتها؟”، مضيفا: “قاعدة هي بلبسها وانا قاعد بلبسي عادي”.

من جانبها، تهجمت الفتاة على المعلقين الغاضبين من تواجدها معه قائلة: “هم عندهم الصحبة بين بنت وبنت..صاروا البنات كذا”، معبرة بإشارة بذيئة تدل على أن الصحبة بين الفتيات أصبحت تحمل منحا جنسيا أيضا بعد انتشار الشذوذ.

من جانبهم، استنكر مغردون الفيديو ومن ظهر فيه، مؤكدين بأن المجاهرة بالمعصية أعظم من المعصية نفسها، داعين الله ان يعافيهم مما ابتلى به غيرهم، معتبرين بأن مثل هذا الامر مدعاة لسخط الله عليهم.

قسم بالله لما اشوف مقاطع مثل هذي اني اخاف

ويعورني قلبي الله لايسخط علينا يارب لاتعذبنا بما فعل السفها منا

يارب الرحمنا برحمتك — نادرة الوجود (@mntha513) November 26, 2017

قال صلى الله عليه وسلم ” كل امتي معافى إلا المجاهرون” شيء محزن، لا عفه ولا شرف ولا تربيه ولا اخلاق، ومجاهره ومدعاه للفجور، اللهم جمل بنات المسلمين بالعفه والحياء،والستر، واحفظ بلاد المسلمين.. اللهم امين — saud alomari (@snickers3344) November 26, 2017

اللهم إنا نبرأ إليك مما صنعوا و مما قالوا و مما فعلوا — ابراهيم بن حماد (@abos7aab) November 26, 2017

وش القرف يعني الصحبه يا تكون ولد وبنت يا تكون شاذه و قله ادب يعني الولد يصاحب البنت ولا يسوي شي وش هالعقليه الوضيعه — منوله#كلنا الوطن🇸🇦 (@manal_qw_ass) November 26, 2017