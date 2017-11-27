في واقعة تعكس مدى التحول والمجاهرة في المعاصي التي باشر بإظهارها مؤخرا مع دعوات للتوجه نحو ، تداول ناشطون مقطع فيديو لشاب وفتاة في بث مباشر عبر “سنابشات”.

 

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد تساءل الشاب في ردوده على المعلقين الذين استنكروا خلوته مع فتاة في سيارته قائلا: ” ويش المعصية اللي سويتها؟”، مضيفا: “قاعدة هي بلبسها وانا قاعد بلبسي عادي”.

 

من جانبها، تهجمت الفتاة على المعلقين الغاضبين من تواجدها معه قائلة: “هم عندهم الصحبة بين بنت وبنت..صاروا البنات كذا”، معبرة بإشارة بذيئة تدل على أن الصحبة بين الفتيات أصبحت تحمل منحا جنسيا أيضا بعد انتشار .

من جانبهم، استنكر مغردون الفيديو ومن ظهر فيه، مؤكدين بأن المجاهرة بالمعصية أعظم من المعصية نفسها، داعين الله ان يعافيهم مما ابتلى به غيرهم، معتبرين بأن مثل هذا الامر مدعاة لسخط الله عليهم.

 

 