أدى انهيار ملهى ليلي مخصص للمثليين الجنسيين في جزيرة “تنريفي”، إحدى جزر الكناري الإسبانية، إلى إصابة 40 شخصًا ينتمون لجنسيات مختلفة.

ويظهر في فيديو مغنية على المسرح يتفاعل معها مجموعة من رواد الملهى، ثم تقترب منهم في لحظة تنهار فيها الأرضية ويهوي الجميع إلى أسفل.

وأفيدَ أن شخصين أصيبا بجروح خطيرة، فيما صُنفت جروح 6 آخرين بالمعتدلة، فيما أصيبت البقية بجروح طفيفة.

وأوضحت خدمات الطوارئ بجزر الكناري أن الناس سقطوا بمقدار “نحو طابق واحد” في القبو في وقت مبكر من الأحد، حينما فتحت حفرة تبلغ مساحتها نحو 4 أمتار مربعة في الأرض.

وبالإضافة إلى الإسبان، تقول السلطات إن من بين الجرحى فرنسيان وامرأة بلجيكية ورجل روماني.

وتشتهر مدينة تنريفي بمناخها الدافئ وشواطئها، وهي وجهة سياحية شهيرة للعديد من السياح الأوروبيين.