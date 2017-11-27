قال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، إنه تم إلقاء القبض على اثنيْن من “المفحطين”، بعد تداول مقاطع فيديو لهما خلال ممارستهما “التفحيط” في طرقات الرياض، برفقتهما فتاة ظهرت بشكلٍ غير محتشمٍ معرّضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأكد أن الجهات الأمنية بدأت التحقيقات وإكمال الإجراءات اللازمة في القضية، مشيرًا إلى أن “المفحطين” مطلوبان في قضايا تفحيط وحوادث وهروب أخرى.

ونجحت فرق البحث في “مرور الرياض”، وفق ما نشرته صحيفة سبق الإلكترونية، بتحديد هوية الشخصين، عقب تداول مقاطع فيديو تظهر اصطحابهما فتاةً ظهرت من نافذة المركبة مشجعة لهما خلال ممارستهما “التفحيط” وإغلاق طريق خريص.