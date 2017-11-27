ردت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس على دعوة نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان لضم كل مذيعي “الجزيرة” لقائمة الإرهاب، مؤكدة بأن ما يقوم به “خلفان” هو عين الإرهاب.

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” ضاحي خلفان المسؤول الاماراتي السابق الذي حرّض على قصفنا وقتلنا كصحافيين مدنيين نقوم بعملنا الصحفي من نقل اخبار وطرح اسئلة يستمر في الدعوة للرد على هذا العمل الصحافي بالعنف!! ثم ينعتنا بالارهابيين”.

وأضافت قائلة: “ما تقوم به انت يا هذا هو عين الإرهاب! وأفترض أن إدراجك على لائحة مستشفى الأمراض العقلية الخطيرة والمتقدمة هو أسلم طريقة للتعامل معك، الى أن تتفضّل المحافل الدولية ومنظمات الدفاع عن الصحافيين في التعامل مع تحريضك على العنف والكره والقدح والذم ودعواتك المجرمة الارهابية ضدنا نحن الصحافيين، أمام القضاء”.

يشار إلى انه وبدون أي دليل ولا استناد لأي مصدر، وحتى دون أن يفكر ألصق “خلفان” الحادث الدموي الإرهابي الذي تم في العريش وراح ضحيته أكثر من 305 أشخاص لجماعة الإخوان وقطر وقناة “الجزيرة”.

ودون “خلفان”:”إرهابي من السهولة أن يقتحم مسجد فيه مصلين ويرتكب مجزرة…هؤلاء صناعة اخوانية”.

ولم ينسى بالطبع إقحام “الجزيرة” بالأمر، وغرد:”تتحمل الجزيرة وحكومة الحمدين كل ما يحدث لمصر من عمليات إرهابية. هذا التأجيج لجزيرة الارهاب و هذه نتائجه”.

وأضاف: “يفترض إدراج فيصل القاسم واحمد منصور وكل مذيعي قناة الجزيرة على قائمة الإرهابيين”.

يشار إلى أن انفرادات قناة “الجزيرة” خاصة عن فضائح الإمارات وملفاتها السوداء، وكشفها حقائق لأول مرة عن كمية الفساد والفجور في إمارة أبو ظبي تحت إشراف ابن زايد، أثارت جنون خلفان الذي أخذ يسب القناة ليل نهار.

وطالب نشطاء قناة “الجزيرة” برفع دعوى قضائية على “خلفان” لدعوته لقصف وكالة إعلامية تخالفه الرأي.