أعلن “كلارنس هاوس” – المقر الملكي في لندن -، أن الأمير هاري، الخامس في ترتيب ولاية العرش البريطاني، سيتزوج صديقته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

وقال البيان “يسر الأمير هاري الاعلان عن خطوبته” وقد حصل على موافقة والدي ماركل.

وسوف يتزوج الأمير هاري ماركل الربيع المقبل، ومن المقرر أن يعيشا في قصر كنسينغتون في لندن.

وفي البداية لم يعلم بالخطوبة، التي حدثت في لندن، إلا الملكة و”أعضاء مقربين آخرين من عائلته”.

وأفاد بيان كلارنس هاوس بأن تفاصيل يوم الزفاف ستعلن “فى الوقت المناسب”.

وقالت المتحدثة باسم قصر باكنغهام إن الملكة ودوق إدنبرة أعربا عن “سعادتهما بالخطيبين وتمنياتهما لهما بكل السعادة”.

وقال الأمير وليام وكاثرين، دوقة كامبريدج، إنهما “متحمسان جدا لهاري وميغان” وأضافا: “إنه لشيء رائع أن نتعرف على ميغان ونرى مدى سعادتها وهاري معا”.

وقال والدا ماركل، توماس ماركل ودوريا راغلاند، إنهما “سعداء بشكل كبير جداً” لميغان والأمير هاري.

وقالا “إن رؤية ارتباطها بهاري، الذى يتسم بنفس الصفات، هو مصدر فرح عظيم لنا كوالدين”.

وكان الأمير هاري وماركل قد ظهرا بشكل علني للمرة الأولى كثنائي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأثيرت ضجة إعلامية حينما كشفت وسائل الإعلام أن الأمير هاري يواعد النجمة الأمريكية، وأن الاثنين التقيا ببعضهما البعض في يوليو/ تموز العام الماضي.

ودفع الاهتمام الإعلامي الكبير بهذه العلاقة الأمير هاري لإصدار بيان هاجم فيه الصحافة لأنها عرّضت ماركل إلى “موجة من الانتهاكات والمضايقات”.

وقد شوهدا معا في حفل افتتاح ألعاب إنفيكتوس، وهو حدث رياضي دولي أقامه الأمير للجنود المصابين.

وفي وقت سابق من ذلك الشهر، تحدثت الممثلة عن حبها لهاري للمرة الأولى، وقالت لمجلة “فانيتي فير” “نحن سعداء حقا ونحب بعضنا البعض”.BBC

‘هذا وقتنا’

وقالت ماركل إنهما يستمتعان بوقت “خاص” معا، مضيفة: “أنا متأكدة من أنه سيكون هناك وقت سيتعين علينا فيه أن نقدم أنفسنا ونحكي قصصنا، لكن آمل أن يفهم الناس أن هذا هو وقتنا.”

ولم تكن ماركل، 36 عاما، اسما مألوفا في بريطانيا حتى وقت قريب، لكنها مشهورة في الولايات المتحدة بدور راتشيل زين الذي جسدته في المسلسل التليفزيوني الدرامي “سوتس” أو “دعاوى قضائية”.

ولدت ماركل في مدينة لوس أنجليس الأمريكية لوالد يعمل مديرا للإضاءة وأما تعمل أخصائية اجتماعية ومدربة لليوغا.

التحقت ماركل بمدرسة ابتدائية خاصة قبل أن تدرس في الكلية الكاثوليكية للبنات، ثم تخرجت في وقت لاحق من كلية الاتصالات بجامعة نورثويسترن في عام 2003، وبعد ذلك اتجهت لمجال التمثيل.

مصدر الصور: “dailymail“