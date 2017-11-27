ضبط ١٦ مليون حبة مخدرة في ميناء البصرة قادمة من ميناء دبي

تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف قيام قوات عمليات البصرة بالتحفظ على أكبر شحنة مخدرات قادمة للعراق عبر موانيء الإمارات.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تحفظت السلطات العراقية على حاوية قادمة من الهند عن طريق الإمارات وتحوي 16 مليون حبة مخدرة تم دسها حقائب مدرسية.

وبحسب الفيديو، فقد بلغ ثمن المواد المخدرة 45 مليون دولار أي ما يقارب 500 مليون دينار عراقي.

وأوضح مصور الفيديو بأن الشحنة كافية لتخدير الشعب العراقي بأكمله، مستنكرا الحالة الأمنية في الموانىء، مستذكرا عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، حيث لم يكن احد يجرؤ على القيام بمثل هذا الفعل.