نشر الأكاديمي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، الدكتور سلطان الهاشمي، صورة لإيميل وارد من إحدى الجامعات السعودية لأحد الطلبة القطريين، يخبره بأنه تم فصله من الجامعة مسببة الأمر بكونه قطري الجنسية.

ووفقا للإميل المرفق والذي رصدته “وطن”، فقد حددت الجامعة بأن فصل الطالب هو إيقاف إداري يمتد من يونيو/حزيران الماضي وحتى 31 كانون أول/ديسمبر 2099.

لم يفعلها حتى بني صهيون

أحد الطلاب القطريين المتضررين من الحصار كان طالباً في إحدى #دول_الحصار وعلى وشك التخرج

تم شطبه من الجامعة نهائياً ومنعه من التسجيل إلى سنة 2099

هذه ليست مزحة

فعلاً 2099👇🏻 pic.twitter.com/wkHILYd2U6 — د.سلطان الهاشمي (@drsalhashmi) November 26, 2017

يشار إلى ان أكثر من 200 طالب قطري يدرسون في جامعات السعودية والإمارات والبحرين، وجدوا أنفسهم فجأة محرومين من متابعة دراستهم، بعد أن أجبروا على المغادرة إلى وطنهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر وضرب حصار عليها دخل شهره السادس.

ومؤخرا، منعت السلطات المصرية الطلاب القطريين من الدخول إلى أراضيها واستكمال تعلميهم الجامعي لديها.

وأكد الطلاب بأنه لم يتم السماح لهم بتقديم اعتذارات عن الفصل الدراسي الحالي، أو إعطائهم مستندات رسمية ووثائق تثبت الساعات المكتسبة والمقررات التي درسوها.

وقدم عدد من الطلاب الممنوعين شكاوى للجنة المطالبة بالتعويضات، وحرروا فيها معاناتهم في البحث عن سبيل للالتحاق بركب الجامعة.