تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة قالوا إنها لشاب كويتي يدعى ويدرس بجامعة “تمبل” بالولايات المتحدة الامريكية وقد اعتنق .

 

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “عبد العزيز” في وسط الصورة مبتسما برفقة أحد الحاخامات خلال تأديته الخاصة باليهود.

من جانبهم استنكر مغردون هذا الفعل، داعين الله أن يجيرهم من خزي الدنيا، مؤكدين بأن اليهود سيعتبرونه دخيلا عليهم على الرغم من إعلانه هذا، مؤكدين أيضا بأن الإسلام يدخله الآلاف يوميا وأن اعتناق أمثاله اليهودية لن يضر الإسلام شيء.

 

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