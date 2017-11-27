تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة قالوا إنها لشاب كويتي يدعى سعيد بن عبد العزيز ويدرس بجامعة “تمبل” بالولايات المتحدة الامريكية وقد اعتنق الديانة اليهودية.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “عبد العزيز” في وسط الصورة مبتسما برفقة أحد الحاخامات خلال تأديته الطقوس التلمودية الخاصة باليهود.

الحاخام ألوشي يعلن عبر حسابه أن الطالب الكويتي سعيد بن عبد العزيز -وسط-الذي يدرس في جامعة تمبل بانسلفانيا الأمريكية قد ترك الإسلام ودخل اليهودية pic.twitter.com/bbK6289ONA — تَعَجُّب ! (@taejab2) November 27, 2017

من جانبهم استنكر مغردون هذا الفعل، داعين الله أن يجيرهم من خزي الدنيا، مؤكدين بأن اليهود سيعتبرونه دخيلا عليهم على الرغم من إعلانه هذا، مؤكدين أيضا بأن الإسلام يدخله الآلاف يوميا وأن اعتناق أمثاله اليهودية لن يضر الإسلام شيء.

الحمد لله الداخلين إلى الإسلام بالآلاف يوميا فلن يضرنا هذا وأمثاله.

(وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ) — د – ماحي شرارة (@DKingdom70) November 27, 2017

اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها …

واجرنا من خزي الدنيا …

ومن عذاب الآخرة . — The… (@hnewss120) November 27, 2017

وسيبقى بالنسبة لهم دخيل غير معترف فيه لأن اليهودية عرق قبل أن تكون دين

زي يهود الفلاشا خلوهم خدم لهم وهذا بيخلونه دعاية لهم فقط — لينا (@pmsfhaa) November 27, 2017

ارتفع ضغطي من هالخبر .. بس عزاء شرفاء الأمة في مصيبتهم بأمثال هؤلاء ان تعتبر هذا ومن هو على شاكلته فضلات طرحت من جسد الأمة لأن بقاءها يسمم هذا الجسد التخلص منها هو أفضل وسيلة وعلى العموم المزابل سعتها كبيرة الحجم وبتوسع كتير من هيك نفايات — بسيم صعوب /Baseem (@AlsoubBaseem) November 27, 2017

لو عرف الإسلام حقا لما تركه ، ولكنه إسلام البطاقة الشخصية فقط ! — د.جمعان الغامدي (@dr_jumaan) November 27, 2017

من الامة من هو يهودي أكثر من اليهود فلا أسف عليه ولا عليهم — Anti hypocrite (@Anti_hyponation) November 27, 2017

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