أثارت تصريحات للإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج “أكشن يا دوري” على قناة “إم بي سي أكشن” السعودية، غضبا واسعا بين المغردين، بعد دعوته بشكل غير مباشر (مستغلا حدث رياضي) لضرورة قبول التطبيع مع إسرائيل.

وفسر البعض تصريحات “الفراج” الملمحة لقضية التطبيع، على أنها تمهيد لمشاركة الفريق الإسرائيلي في بطولة الشطرنج المقرر عقدها في الرياض.

وقال “الفراج” عبر أحد حلقات برنامجه التلفزيوني، إنه على السعودية الانفتاح واستضافة الجميع في البطولات الرياضية.

وأضاف: “لازم تشيل من رأسك منع أحد، وحاول تتكيف مع المرحلة القادمة واستقبال الجميع ونرحب بكل الناس، ولما تحدث كوارث ما نتشمت الناس لأنهم من دولة أو دين ثان”.

الفراج يريد التطبيع مع إسرائيل! تمهيدا لاستضافة فريق الشطرنج الإسرائيلي للمشاركة فى مسابقة الشطرنج التى تنظمها السعودية فى شهر ديسمبر القادم pic.twitter.com/tpPjMKuGUE — ويكليكس الخليج (@Khaleaks) November 27, 2017

وأعاد مغردون نشر تغريدة للمحلل السياسي ومراسل راديو إسرائيل ، شمعون أران، حول الموضوع.

نائب رئيس اتحاد الشطرنج العالمي أسرائيل غيلفار

اننا على اتصال مع السلطات#السعودية ⁦🇸🇦⁩ لتلقي تاشيرات الدخول الVisa للمشاركة في مسابقة الشطرنج السريع للأفراد 26-30/12 في الرياض.

زهاء 10 لاعبين من #سرائيل ينوون المشاركة. منح الvisa سيشكل دليلا إيجابيا آخر للتقارب بين البلدين pic.twitter.com/eybzHIk7Y2 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 23, 2017

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قالت في وقت سابق، إن السعودية قد تستضيف إسرائيليين في الرياض للمشاركة في المنافسة العالمية للشطرنج الشهر المقبل.

ودشن مغردون هاشتاغ”#الفراج_يدعو_لصهينة_الرياضة” للتعبير عن رفضهم واستنكارهم لتصريحات “الفراج” الداعية للتطبيع.

وطالب آخرون المسؤولين بتوضيح الموضوع وأعربوا عن رفضهم لمحاولات التطبيع بكافة أشكاله وذيلوا تغريداتهم بهاشتاغ #سعوديون_ضد_التطبيع.