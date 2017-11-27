أثارت تصريحات للإعلامي السعودي ، مقدم برنامج “أكشن يا دوري” على قناة “، غضبا واسعا بين المغردين، بعد دعوته بشكل غير مباشر (مستغلا حدث رياضي) لضرورة قبول .

 

وفسر البعض تصريحات “الفراج” الملمحة لقضية التطبيع، على أنها تمهيد لمشاركة الفريق الإسرائيلي في بطولة الشطرنج المقرر عقدها في .

 

وقال “الفراج” عبر أحد حلقات برنامجه التلفزيوني، إنه على السعودية الانفتاح واستضافة الجميع في البطولات الرياضية.

 

وأضاف: “لازم تشيل من رأسك منع أحد، وحاول تتكيف مع المرحلة القادمة واستقبال الجميع ونرحب بكل الناس، ولما تحدث كوارث ما نتشمت الناس لأنهم من دولة أو دين ثان”.

 

وأعاد مغردون نشر تغريدة للمحلل السياسي ومراسل راديو إسرائيل ، شمعون أران، حول الموضوع.

 

 

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قالت في وقت سابق، إن السعودية قد تستضيف إسرائيليين في الرياض للمشاركة في المنافسة العالمية للشطرنج الشهر المقبل.

 

ودشن مغردون هاشتاغ”#الفراج_يدعو_لصهينة_الرياضة” للتعبير عن رفضهم واستنكارهم لتصريحات “الفراج” الداعية للتطبيع.

 

وطالب آخرون المسؤولين بتوضيح الموضوع وأعربوا عن رفضهم لمحاولات التطبيع بكافة أشكاله وذيلوا تغريداتهم بهاشتاغ #سعوديون_ضد_التطبيع.