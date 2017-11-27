تقدمت منظمة غير حكومية بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بتهمة “ارتكاب جرائم حرب” في اليمن، حيث تدعم أبوظبي القوات الحكومية منذ مارس/آذار 2015 في معركتها ضد الحوثيين، كما أعلن محامي المنظمة لوكالة الصحافة الفرنسية الإثنين 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وقال جوزيف بريهام، محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، إن الشكوى تتعلق “باستخدام أسلحة محظورة”، و”هجمات عشوائية ضد مدنيين”، و”أعمال تعذيب بالسجون اليمنية يرتكبها مرتزقة توظفهم الإمارات”، المشارِكة في التحالف بقيادة السعودية باليمن.