في إطار تسويقها لثوبها الجديد، تداول ناشطون عبر موقع “تويتر” صورا لإعلان شركة سعودية كان بطله باحث سعودي أعلن صراحة عشقه لإسرائيل ودعا بلا خجل أو مواربة للتطبيع معها.

الغريب في الإعلان الذي أثار حالة من الجدل، هو ظهور أحرف مطرزة على الثوب اعتبرها الناشطون أحرفا عبرية بالإضافة لإطلاق الشركة لقب “سفير السلام” على الباحث لؤي الشريف وهو ما عزز فرضية دعمها وتأييدها له فيما قاله.

شركة #لومار (السعودية) تصنع ثوب منقوش باللغة العبرية !! للأسف..

حملة مقاطعة إسرائيل تتسع في أوروبا

وفي السعودية حملة التطبيع معها تتوسع بشكل جنوني ! pic.twitter.com/tbABKtKROM — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) November 26, 2017

وفور تداول الإعلان، تصاعدت دعوات على “تويتر”، لمقاطعة شركة الألبسة السعودية “لومار”، بعد تعاقدها مع سعودي أيّد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي..

وكان الشاب السعودي لؤي شريف، الباحث في الحضارات العربية القديمة، أظهر تأييده الترويج للسياحة السعودية إلى إسرائيل، والتي دعا لها كتّاب ومشاهير سعوديون، ما أثار موجةً من الغضب ضده، حيث أطلقوا هاشتاج بعنوان: “#مقاطعة_لومار”.

#مقاطعة_لومار

أدعوا كل وطني شريف مقاطعة هذة الشركة لتعلم مدي تكاتف الشعب السعودي وعلي كل من يسيء لفرد سعودي فيها — fatmah (@MFatmaah) November 26, 2017

اصلا لو انتم عندكم حياء او كرامة لما كنتم تختارون افاق مدعي نسب كاذب.. متصهين اسرائيلي يدعم دولة الظلم ويحارب المسلمين!! عذر أقبح من ذنب!! #مقاطعة_لومار واجب ديني 🚫 https://t.co/J27lDqo1dt — ✌حجازيه♡صح✌ (@al7eejazeh) November 26, 2017

#مقاطعة_لومار مدري وش السالفه بالضبط بس فهمت ان له علاقه في التطبيع مع المحتل، بنقاطع ونقاطع ونقاطع.

وحنا مانرفض التطبيع بس حنا نرفض التطبيع والمطبعين واسرائيل براسها — نوير (@_Nwara) November 26, 2017

في هذا الهشتاق تجد صوت الشعب السعودي الحر الأصيل ورأيه بالتطبيع بعيدا عن الخنازير المتصهينين الذي يدعون الثقافه ويتحدثون باسم الشعب #مقاطعة_لومار — ٰ (@s_yaz93) November 26, 2017

#مقاطعة_لومار واجب وطني على كل سعودي — Jana (@Jana005870831) November 26, 2017

#مقاطعة_لومار دائماً ما ينتصر المناضل ولو بعد حين ، أما المسمى #لؤي_الشريف والله أنك أبعد ما يكون عن الشرف 🇸🇦🇵🇸✌🏼 — أهلاً ، وداعاً (@pickup1111) November 26, 2017

وبعد حملة المقاطعة التي انتشرت على “تويتر”، سارعت الشركة للتوضيح على حسابها، وقالت إنها لا تتبنى وجهة نظر أي شخص، معلنةً إنهاء تعاقدها مع الشريف.

كما أوضحت أن الحروف التي ظهرت على ثوبِ “شريف”، “سيريانية” وليست “عبرية”.

وألغت الشركة الحفل الذي كان من المقرر عقده اليوم بحضورِ “شريف”.

وكان “الشريف” قد شارك في الترويج للسياحة إلى إسرائيل، وسط حالة من الغضب والجدل والدهشة تصدرت “تويتر”، بعد دعوات صادرة من قِبل صحفيين وإعلاميين من السعودية للسياحة في تل أبيب، سبقها اتهام للفلسطينيين بالتخلي عن القدس والقضية الفلسطينية.

فقد باتت البوصلة لوهلة منحرفة عن دعم القضية الفلسطينية، حتى وصلت للتصالح مع العدو المحتل للأراضي الفلسطينية، والتفكير بالسياحة لديه، في مشهد أبعد عن التصديق، لا سيما أنه صدر من شخصيات سعودية مشهورة وإعلاميين لهم متابعون.

وقال “شريف” على حسابه بـ”تويتر”، مؤيداً السفر للسياحة في إسرائيل: “سأسافر أسبوعياً من جدة إلى أورشاليم، مدينة نبي الله الملك داود عليه السلام ملك إسرائيل، ثم أذهب لأريحا التي فتحها يوشع وهزم الجبّارين، ثم إلى شكيم (التي سماها الرومان نابلس)، حيث قابل يعقوب راحيل وتزوجا وأنجبا يوسف وبنيامين، ثم لبيت لحم مسقط رأس المسيح”، ما أثار غضب متابعيه.