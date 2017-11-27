في واقعة مؤسفة تعكس تحول دعاة المملكة العربية السعودية إلى مجرد دعاة سلاطين وعبيد للدرهم والدينار، أقدم الداعية السعودي محمد العريفي بنشر إعلان عن خصومات كبيرة لأحد متاجر بيع الأواني وكذلك نشر اعلان عن بيع عمارة سكنية في مدينة مكة بينما يمكث زملاء له في غياهب السجون.

وقال “العريفي” في تغريدة إعلانية عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الآن #تخفيضات_قصرالأواني عروض خصومات كبرى بجميع فروع ومتجر #قصر_الاواني الإلكتروني http://”qasralawani.com @qasralawani

عمارة جديدة بمكة

حي كدي

أمام موقف الباصات التي تنقل للحرم 24 ساعة

تبعد عن الحرم 4 كم، 8 دقائق بالسيارة 40 دقيقة مشياً

للإيجار 00966500877826 pic.twitter.com/Q1vWvemCHX — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) November 27, 2017

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “العريفي”، مستنكرين وصوله لهذه الدرجة من الانحطاط في وقت تعلني فيه الامة الإسلامية من “الانطحان”، في حين لا هم له إلا “المطبخ”، مؤكدين بأنه تحول لتاجر وهم يستخدم الدين لمكاسب شخصية.

وش فيك على العالم انت بس تتهبدين، الأمة تنطحن والشيخ همة في المطبخ!!!!! ترى عنده 20 مليون متابع ..الدور عليه كبير — الهنوووف 💙💙 (@cavalier_faris) November 26, 2017

مين كان يتوقع محمد العريفي يوصل هالحال 😂😂😂 تجار الوهم طاح سوقهم. — MR-thing (@pu23456) November 26, 2017

احصل عندك فساتين عرس للاهل — عبدالرحمن خالد الحمر (@HamaniALH_) November 26, 2017

اوفر الي قاعد يصير ياجماعه يعني صح قلنا خايفين بس ماتوصل انك تسوي دعايه لمواعين 😂😂😂😂😂 — مها الثامر🇸🇦 (@Maha_althamer) November 26, 2017

وين زهد الدنيا ياشيخ الي ذبحتونا فيه — fatmah mossa (@_38537916) November 26, 2017

اقسم بالله تجارة المواعين قادمة .. طارت الخلافة أني أراها قادمة

واخرتها مواعين😂

pic.twitter.com/50eDpwBWmP — Hind .. 🕊 (@Hindanzi) November 26, 2017

هههههههه بن سلمان خلاك تبيع صحون طبيخ — Mohamed A. Alrafati (@moe_qader) November 26, 2017

يشار إلى ان محمد العريفي تجاهل بشكل تام كل ما يحدث في المملكة من متغيرات نحو التحول للعلمانية، وتحاشى إطلاق أي تصريح حول الاعتقالات التي طالت الدعاة والعلماء والأمراء ورجال الاعمال, كما التزم الصمت الشديد حول اعتقال أقرب المقربين له الداعية سلمان العودة، والذي أثار اعتقاله حالة كبيرة من الجدل.