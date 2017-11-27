أشعل الإعلامي السعودي سامي الخليفة، عضو رابطة الإعلامين، غضب إمام الحرم المكي عادل الكلباني ودفعه للرد عليه بعدما سخر “الخليفة” من الشيخ بكلمات ذكرها “الكلباني” في حديث قديم له مع صحيفة “الشرق الأوسط” بأنه “أول إمام أسمر للحرم”.

وجاء هجوم سامي الخليفة، بعدما نشر إمام الحرم المكي تغريدة يواسي خلالها الجمهور بعد خسارة بطولة دوري أبطال آسيا، وخرج على متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء السبت الماضي، بتغريدة ، اعتبرها عديد من المعلقين ذمًا في صورة المدح، لافتين إلى أنها تحمل تهكما وليست مواساة.

وقال “الكلباني”: “كنت أتمنى أن يفوز ممثل الوطن الحبيب ونفرح معاً بتجاوزه عقدة العالمية صعبة قوية”

كنت أتمنى أن يفوز ممثل الوطن الحبيب ونفرح معاً بتجاوزه عقدة العالمية صعبة قوية — عادل الكلباني (@abuabdelelah) November 25, 2017

ليهاجمه “الخليفة” مغردا: “من قرأت لك تصريح بالشرق الاوسط انك اول امام اسمر للحرم ( غسلت ايدي )”

من قرأت لك تصريح بالشرق الاوسط انك اول امام اسمر للحرم ( غسلت ايدي ) — سامي الخليفة (@Sami_sulyman) November 26, 2017

تغريدة “الخليفة ” أغضبت الشيخ الكلباني ودفعته للرد عليه، قائلاً: “ومن قريت البايو حقك غسلت رجيلاتي.”

ومن قريت البايو حقك غسلت رجيلاتي https://t.co/C6BQKo9PXY — عادل الكلباني (@abuabdelelah) November 26, 2017

وتعرض الشيخ عادل الكلباني، إمام مسجد المحيسن بالرياض، لهجوم كبير من جمهور نادي الهلال السعودي، بعد تغريدته التي تهكم فيه على النادي.

وفجّر تعليق الكلباني، المعروف بميوله وتشجيعه لنادي النصر السعودي، ردود فعل واسعة، حيث عبر عدد ليس بالقليل عن غضبهم ، وهاجموه بضراوة ، فيما دافع البعض عنه واستحسن ما أسموه “جلده” للهلال.