تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو أثار غضبهم، يظهر الفنانة ” خلال لقائها وغنائها لجراح تجميل إسرائيلي حضر للإمارات مؤخرا.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الفنانة السعودية “وعد” وهي تضحك وتمازح بشدة الطبيب الإسرائيلي الذي ارتدى الزي الخليجي، قبل ان تغني له أغنية “على مين”.

وأظهر الفيديو جلوس الطبيب الإسرائيلي بجوار “وعد” التي نشرت مقاطع فيديو له في حسابها عبر “سناب شات” وهو يقول لها إنها مشهورة جداً في ().

 

وهاجم العشرات من الناشطين، “وعد” واعتبروا ما قامت به سعودي مع (إسرائيل).

 

يشار إلى أن نشر هذا الفيديو لا يأتي عبثا، حيث تواصل السعودية من خلال تحركات واتصالات ولقاءات مع إسرائيليين، تهيئة الشارع السعودي لتقبل التوجه الجديد نحو التطبيع.

 

وشهدت الشهور الأخيرة، انطلاق دعوات بالسعودية غير مسبوقة للتطبيع مع إسرائيل، رغم أن التصريح بهذا الأمر علنا كان من قبيل المحرمات” قبل وصول الأمير ، إلى رأس السلطة في المملكة.

 

وشهدت الفترة الأخيرة، تقاربا اقتصاديا غير رسمي بين وتل أبيب؛ حيث زار رجال أعمال ومسؤولون سعوديون إسرائيل، والتقطت عدسات الكاميرات مصافحات بين مسؤولين إسرائيليين وأمراء سعوديين؛ وهو أمر غير مسبوق.