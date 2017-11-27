تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو أثار غضبهم، يظهر الفنانة السعودية “وعد” خلال لقائها وغنائها لجراح تجميل إسرائيلي حضر للإمارات مؤخرا.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الفنانة السعودية “وعد” وهي تضحك وتمازح بشدة الطبيب الإسرائيلي الذي ارتدى الزي الخليجي، قبل ان تغني له أغنية “على مين”.

الفنانة وعد ..

تُغنّي لشخص إسرائيلي وتمازحه في دبي !!

سقوط لا قاع له ! 👇 pic.twitter.com/a06ZFvLqqo — شــوق بنت محمد🐎🇶🇦 (@sooagh_20) November 27, 2017

وأظهر الفيديو جلوس الطبيب الإسرائيلي بجوار “وعد” التي نشرت مقاطع فيديو له في حسابها عبر “سناب شات” وهو يقول لها إنها مشهورة جداً في (إسرائيل).

وهاجم العشرات من الناشطين، “وعد” واعتبروا ما قامت به تطبيع سعودي مع (إسرائيل).

الفنانه وعد السعوديه

تغني لشخص اسرائيلي

قي دبي

أي حال توصلنا اليه أي انحطاط نراه بإعيننا صبرا ياشعبنا ستفرج وسنحاسب المسؤول على طريقة الاحرار https://t.co/0wstCEEpyC — محب الوطن (@1mohhib2alwatn) November 27, 2017

ألفنانة آلسعودية المؤمنة وعد في بارتي سلفي وفق ألضوابط آلشرعية تداعب أسرائيلي حفيد جار ألنبي وتغني له pic.twitter.com/Ezhhx2mWZu — ANWAR (@anwar_2193) November 27, 2017

المطربة السعودية #وعد تصور مع إسرائيلي في دبي وتغني له ! وااااا اسفاه علي العروبه

pic.twitter.com/b0OMTtFxCq — محمد عامر (@mohamd_h_amer) November 27, 2017

المطربة السعودية #وعد تصور مع إسرائيلي في دبي وتغني له !

عليك عااااااار معرعر . يا عيت سعود وفى دولة الخمارات ….. https://t.co/ZlVzBpHawv — ليبي متعقد (@ayoubagab) November 27, 2017

يشار إلى أن نشر هذا الفيديو لا يأتي عبثا، حيث تواصل السعودية من خلال تحركات واتصالات ولقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، تهيئة الشارع السعودي لتقبل التوجه الجديد نحو التطبيع.

وشهدت الشهور الأخيرة، انطلاق دعوات بالسعودية غير مسبوقة للتطبيع مع إسرائيل، رغم أن التصريح بهذا الأمر علنا كان من قبيل المحرمات” قبل وصول الأمير محمد بن سلمان، إلى رأس السلطة في المملكة.

وشهدت الفترة الأخيرة، تقاربا اقتصاديا غير رسمي بين الرياض وتل أبيب؛ حيث زار رجال أعمال ومسؤولون سعوديون إسرائيل، والتقطت عدسات الكاميرات مصافحات بين مسؤولين إسرائيليين وأمراء سعوديين؛ وهو أمر غير مسبوق.