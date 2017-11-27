شن ناشطون بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” هجوما عنيفا، على الأكاديمي السعودي الدكتور سعد ناصر الحسين، بعد اتهامه للشعب الفلسطيني بأنه باع قضيته ، وزعمه أن الفلسطينيين تقاتلوا فيما بينهم ونقضوا اتفاق مكة.. حسب قوله.

وقال “الحسين” الذي يعرف نفسه بأستاذ جغرافية النقل، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”#الكدس_ليس_كضيتنا : التاريخ يقول أن الفلسطينيين هم الذين باعو #الكضية والتاريخ يشهد أن الفلسطينيين تقاتلو فيما بينهم وانهم خانوا ونقضوا اتفاق مكة.”

#الكدس_ليس_كضيتنا : التاريخ يقول أن الفلسطينيين هم الذين باعو #الكضية والتاريخ يشهد أن الفلسطينيين تقاتلو فيما بينهم وانهم خانوا ونقضوا اتفاق مكة. — ا.د. سعد ناصر الحسين (@saad_alhussein) November 25, 2017

وأشار ناشطون إلى أن الأكاديمي السعودي تعمد استخدام حرف الـ”ك” بدلا من “ق” في كلمة قضية من أجل السخرية والاستخفاف بالقدس.

كضيتنا .. اذا كنت تسخر من القدس بكفكفه القاف او كنت لا تعرف لغتك العربيه فكيف يكون لأمثالك ان يعرف الهويه ويحمي الاسلام … كن كما انت تاكل وتشرب تعيش نهما وتموت كفنا .. لا يذكرك التاريخ ولكن يذكر فقط ان له اعداء من جنسه وليد طفره جينيه قذره — منى حامد (@v99aaas) November 27, 2017

وانهالت التعليقات الرافضة والمستنكرة من النشطاء لتصريحات “الحسين”، التي وصفوها بأنه تمثله هو فقط ولا تعبر عن الشعب السعودي الذي يكن كل حب لأشقائه الفلسطينيين، مؤكدين أن القدس هي قضية كل المسلمين حول العالم.

القدس مهو قضيتك انت وامثالك

لأنه قضية الشرفاء — شيخ سابق⁦ (@Sheikh_GrGr) November 26, 2017

اليس حذاء سيدة من سيدات القدس المرابطات ارجل من هذا المخنث واكثر قيمه!!! لقد نلت منه وستبقى قطر وتركيا وفلسطين وحماس حارقة قلوب العبيد — سًےـمِےـوَعَےـهے (@yaseryousof) November 27, 2017

ا.د. سعد يا انك قاري تاريخ مزيف او انك #متصهين وفي كل الحالتين انت مجرد #مستحمر 💦 — مبارك الخليفي (@mojqatar) November 26, 2017

القدس للمسلمين وليس للأنجاس أمثالك

الأقصى القبله الأولى وثالث الحرمين الشريفين — ABO HUMAM (@abohmam) November 27, 2017

انسان تافه متلك ودنيئ ووسخ من جوا ما تهمه قضية شريفة مثل القدس، لان قضية القدس هي قضية شرفاء و اهل نخوة واهل دين و انتماء ، تخسي يا الندل انت والملك تبعك — Mustafa kanaan (@m_kanaan99) November 27, 2017

التعليقات في المنشن تكفي لتدس رأسك في التراب…فالمجتمع السعودي قولاً واحد ضد التطبيع يامتصهين — تقني وأشياء أخرى (@a_f_i_2011) November 26, 2017

يشار إلى أنه بعد أيام من تدشين كتائب “ابن سلمان” الإلكترونية بقيادة المستشار في الديوان الملكي السعودي “سعود القحطاني” هاشتاغا للهجوم على فلسطين وشعبها تحت عنوان “#الرياض_اهم_من_القدس” مستغلين تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق عن حزب الله، رد ناشطون فلسطينيون وعرب على كتائب الذباب الإلكتروني بهاشتاغ جديد تحت عنوان “#القدس_أهم_من_الملك”.

وهاجم النشطاء الكتائب الإلكترونية المستأجرة التي حاولت زرع الفتنة بالمنطقة، وشحن النشطاء العرب بتويتر ضد الفلسطينيين بعدد من الافتراءات المزعومة.

وكانت الكتائب الإلكترونية عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” أطلقت قبل أيام هاشتاجا بعنوان: “#الرياض_اهم_من_القدس”، شارك فيه العديد من الكتاب والمغردين المقربين من الديوان الملكي السعودي، أكدوا خلاله بأن القضية الفلسطينية والقدس خاصة لم تعد تهمهم.

وجاء الهاشتاج، ردا على تدوينة لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قال فيها: “النقطة الاولى على جدول اعمال مؤتمر الحوار الفلسطيني: بان حزب الله ليس بمنظمة ارهابية، وان مضى ذلك التصنيف فنحن جميعا الى نفس المصير، يجب ان يكون الموقف بالإجماع لتصويب بوصله العرب السياسية، فلسطين والقدس”.

وعلى الرغم من أن تصريحات “أبو مرزوق” تخص حركته وتخصه شخصيا، إلا أن الكتائب الإلكترونية استغلت الأمر لتشن هجوما عنيفا على الشعب الفلسطيني أجمع، متنكرة لمدينة القدس التي طالما هللت للملك سلمان باعتباره فاتحها الجديد بعد أزمة البوابات الإلكترونية التي حاول الاحتلال فرضها على المسجد الأقصى قبل نحو شهرين من الآن.