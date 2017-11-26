تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو للشيخ القطري والشاعر سحيم بن أحمد آل ثاني خلال زيارته لأجنحة دول الحصار في معرض الكويت للكتاب، وسط ترحيب حار من قبل القائمين على عيها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد توجه الشيخ القطري للسلام على القائمين على الاجنحة الخاصة بدول الحصار، مؤكدا أن الجميع اخوة وان ما تم هو سحابة صيف وستمر.

وبحسب الفيديو، فقد أبدى القائمين على الاجنحة ترحيبهم الشديد بالشيخ القطري، غير آبهين بما فرضته دولهم من عقوبات على المتعاطفين مع قطر.