كشف الضابط بجهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” الغير موثق على موقع التدوين المصغر “تويتر” كواليس حوار دار بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الحرس الوطني المقال والمعتقل الأمير متعب بن عبد الله.

وقال “بدون ظل” في تدوينة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن” ناقلا تفاصيل الحوار: ” الامير متعب بن عبدالله للامير محمد بن سلمان ستتمنى لو انك ماوضعت رأسك برأسي رد الامير محمد بن سلمان على الامير متعب اذا خرجت من السجن”.

الامير متعب بن عبدالله للامير محمد بن سلمان

ستتمنى لو انك ماوضعت رأسك برأسي رد الامير محمد بن سلمان على الامير متعب اذا خرجت من السجن — بدون ظل (@without__shadow) November 25, 2017

يشار إلى أن إقصاء الأمير متعب بن عبدالله عن رئاسة “الحرس الوطني”، كان بمثابة الخطوة الأخيرة أمام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لتولي العرش من دون تهديدات.

وتأتي هذه التسريبات لتؤكد ما كشفه موقع “ميدل إيست آي” قبل أيام نقلا عن مصادر طبية أن 6 من الأمراء المقبوض عليهم في السعودية، وبينهم الأمير متعب بن عبد الله، نقلوا إلى المستشفى خلال 24 ساعة بعد اعتقالهم واستجوابهم في الرياض.

وقالت المصادر في حديث حصري للموقع الذي أعد تقريرا استند إلى شهاداتهم، إن الحالة الصحية لأحد الأمراء تدهورت لدرجة أنه تم نقله إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن موظفي المستشفى قيل لهم إن الإصابات التي تعرض إليها الأمراء نتجت عن “محاولات انتحار”.