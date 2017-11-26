تداول ناشطون على موقع “تويتر”، مقطعاً مصوراً، أظهر ما قالوا إنّه شجار وقع بين أشخاص داخلَ أحد المطاعم بالعاصمة ، تعرّض خلاله رجل مغربيّ للطعن.

 

وقال متداولو المقطع إنّ الشجار وقع في مطعم “سوار” في الرياض، لافتين إلى تعرّض المغربيّ للطعن، دون الإشارة إلى طبيعة إصابته -حتى اللحظة-.

 

وظهر في الفيديو المتداول تعرّض أحد الأشخاص للطّعن من قِبَلِ آخر، بينما كان آخرون يحاولون فضّ النّزاع بينهما، وظهرت في الفيديو امرأة لا ترتدي على رأسها حجاباً تحاول هي الأخرى الفصل بين المُتشاجرين.

 

ولم يعرف حتى اللحظة سبب الشجار، ولا طبيعة الإصابات.

وعلّق مغرّدون على الحادثة من خلال هاشتاغ “#سعودي_يطعن_مغربي”..