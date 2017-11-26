تداول ناشطون على موقع “تويتر”، مقطعاً مصوراً، أظهر ما قالوا إنّه شجار وقع بين أشخاص داخلَ أحد المطاعم بالعاصمة الرياض، تعرّض خلاله رجل مغربيّ للطعن.

وقال متداولو المقطع إنّ الشجار وقع في مطعم “سوار” في الرياض، لافتين إلى تعرّض المغربيّ للطعن، دون الإشارة إلى طبيعة إصابته -حتى اللحظة-.

وظهر في الفيديو المتداول تعرّض أحد الأشخاص للطّعن من قِبَلِ آخر، بينما كان آخرون يحاولون فضّ النّزاع بينهما، وظهرت في الفيديو امرأة لا ترتدي على رأسها حجاباً تحاول هي الأخرى الفصل بين المُتشاجرين.

ولم يعرف حتى اللحظة سبب الشجار، ولا طبيعة الإصابات.

وعلّق مغرّدون على الحادثة من خلال هاشتاغ “#سعودي_يطعن_مغربي”..

#سعودي_يطعن_مغربي في السعوديه التي ليس بها امان حاكمهم يسرق اقربائه ويقتل ويخطف حتى رؤساء دول ذو حصانه وامام العالم وفي نفس الوقت يضحك الحمدلله والشكر على نعمة العقل — أخت موزا (@EekhtM) November 26, 2017

#سعودي_يطعن_مغربي

عهد ولد سلمان….وياما بنشوف العجب — خليفه بن خالد (@PUe3E19dbMlLE1n) November 26, 2017

لاحول ولا قوة الا بالله الله يشافيه .. من عقب هذاك السعودي اللي اطلق النار من مسدس على هندي تأخر في الطلب وانا غاسلة يدي من هالشعب مب طبيعين والله😯 — هل العليا .. (@al2_QTR) November 26, 2017