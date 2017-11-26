انتشر بشكل مفاجئ عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، هاشتاغ تحت عنوان “#سارة_الودعاني” أثار ضجة كبيرة وغضب بين النشطاء خاصة السعوديين.

وبتتبع قصة الهاشتاغ من قبل (وطن) تبين أن الحديث يدور حول فتاة سعودية من مشاهير السوشيال ميديا تدعى “سارة الودعاني”، تستغل شهرتها التي اكتسبتها بمواقع التواصل في الدعوة إلى ما تزعم أنه تحرر من اختلاط بين الجنسين.

الساقطه #ساره_الودعاني ماعليها شرهه فهي اقل مايقال عنها”منحطه”لاكن وين الشرطه اللي يقولون انهاراح تمسك مكان الهيئة؟وين الحكومه؟هل صار

البارتي الخليطي مسموح به في بلاد الحرمين؟هل المسؤولين راضين بلي يصير وفوق ذلك اخوانهايدرون وساكتين !

تفوو عليهم الديايثpic.twitter.com/ny7p1lfMrs — فارس الهلال ³⁷ᴷ (@faare8) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٧

كما أنها ترعى حفلات ماجنة وراقصة بالرياض تهدف لجمع الشباب والفتيات المؤيدين لفكرة الاختلاط والتحرر.

#سارة_الودعاني تحيي سهرات بأحد مخيمات الرياض شباب وبنات (بارتي). السؤال هل مسموح للمشاهير الإجتماع بالشباب والبنات وإحياء السهرات ؟🙂 — muzz1993 (@_3856938256691) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٧

وبعد انتشار قصتها وتداولها ضجت مواقع التواصل بموجة غضب تجاه الفتاة السعودية، التي وصفها السعوديين بأنها تدعو للانحلال والفجور بالمجتمع، متخفية تحت ثوب (التحرر والانفتاحية).

#ساره_الودعاني

الحمدلله متمسكين بعاداتنا وديننا

لا إختلاط ولا ترفيه عائيشين بعز ورخاء

وهذه لا تمثل بنات المملكه🙏🏻 — Nona al.harbi❀ (@AC77_) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٧

#ساره_الودعاني

ساره اتمنى اتمنى تبيعين حساباتك في السوشل ميديا او تتبرعين فيها لأي احد بعد هالمقطع اقسم بالله جلدك جلد صح لسانك والله pic.twitter.com/bZEt45mw5R — مسفر الحبابي (@hshasss) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٧

#ساره_الودعاني والله يافيها كمية ثقالة دم وغثاثه وتحس قدامك واحد مراهق ناقصه حمضيات وددسن ، ماشوف صفات انثويه ابد ،

الله يعين على هالاشكال الي ابثرتنا وغثتنا شوفتهم — مدمن شاهي☕️ (@nasser_funny) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٧

#ساره_الودعاني

انا م اقول الا الله يستر ع الجيل الي يتابعون هالرخيصات لانهم بيتاثرون منهم، ويحسبون ان هالشي عادي وهالشي مخالف للدين بكل حرف، حتى الي لابسته مو حجاب، الله يستر ع بناتنا وعيالنا من حثالة السوشل ميديا،لانهم صايريين هالايام يظهرون ع حقيقتهم الي تربو عليها . — ابكم . (@i_2iL) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٧

آخرون سخروا من سارة الودعاني على طريقتهم الخاصة.

اتراجع عن كل ارائي بخصوص الهيئه ، انا اسف والله لكم وحشه ياخي 💔 #ساره_الودعاني pic.twitter.com/ZUQXyCPk1h — Arkan ALSHAMMRI🇸🇦 (@Dr_awtys) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٧

#ساره_الودعاني نهاية التبرج والسفور العنوسة والنفور !! مجتمعنا لا يتشرف بمن سلخت منها الحياء والحشمة 😌 pic.twitter.com/h5XQfbPo5A — عبدالله غرمان (@al3mri90) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٧

واستنكر النشطاء ما قام به “ابن سلمان” من تضييق وإلغاء لدور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما تسبب في انتشار هذه المشاهد التي أصبحت سمة غالبة على المملكة في (عهد التحرر والانفتاح السلماني).

#ساره_الودعاني

🔵🤔اين هئيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟!!

أن من عواقب التخلي عن أداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ازدياد عدد المنحرفين وأهل الشر والفساد في الأرض، وانحسار عدد الصالحين وأهل الخير والتقى 😌👎🏻

📌😉وماعرفنا يالمملكة وش وضعكم ؟!! #ماعرفنا_ياقطر #السعودية pic.twitter.com/01OAJuQDC0 — NOURA AL-QAHTANI (@noura20202) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٧

#ساره_الودعاني

حياء النساء في تعففهن ،، وحياء الرجال في تواضعهم

جمال النساء في حيائهن ،، وجمال الرجال في تحملهم

بكاء المرآة عاطفة ،، وبكاء الرجل كرامة

ضحك المرآة تدلل ،، وتبسم الرجل هيبة

تتشابه الافعال سطحيا وتختلف المعاني جوهريا ولكن !!!

اجعل هدفك التكامل وليس المساواة pic.twitter.com/Fb8cFHjXOV — محمد البلوي (@rwax55) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٧

#ساره_الودعاني

اللي يقولون شدخلكم لا لنا دخل فيه ناس يشوفونها تمثل البنت السعوديه بعدين هي مشهوره لازم تتقبل اراء الناس ولا بعد ماتبونا ننتقد🙄 — شهييد🇸🇦 (@shahd___999) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٧

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

ومن هذه المظاهر اعتقال علماء ودعاة المملكة المحسوبين على تيار الصحوة الذي هاجمه ولي العهد السعودي بشدة، وتقليم أظافر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية، لكنها باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.

ووعد “ابن سلمان” عبر رؤيته الجديدة للسعودية المعروفة برؤية 2030 مواطنيه بالتحرر والانفتاح، وهو ما ظهر جليا في قرارات السماح للمرأة بقيادة السيارة ودخول الملاعب.