وضعت قناة “” الإخبارية الرئيس الأمريكي في موقف محرج جدا أمام متابعيه، عندما ردت على تغريدة له هاجم فيها الشبكة الإخبارية الأكبر على مستوى العالم ووصفها بأنها مصدر للأخبار المزيفة والكاذبة.

 

وكان “ترامب” قد قال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما “CNN” ما نصه:”فوكس نيوز اهم بكثير من سي إن إن داخل الولايات المتحدة. لكن في الخارج تبقى سي إن إن اهم مصدر للأخبار (المزيفة) وتمثل بلدنا امام العالم”.

وفاجأته القناة بردٍ مباغت و”ملجم” عبر أحد حساباتها الرسمية بموقع التواصل، حيث لم يتوقع ترامب هذا الرد الذي وضعه في موقف محرج أمام متابعيه.

 

ورد حساب “CNN Communications” الرسمي بتويتر على تغريدة ترامب بالقول:”: ليس من واجبنا تمثيل أميركا أمام العالم، هذه وظيفتك أنت، وظيفتنا أن نذيع الأخبار”.

وحاز رد الـ”CNN” على تغريدة ترامب أكثر من 200 ألف تفاعل من المتابعين بين (ردود وتفضيل وإعادة تغريد)، بينما لم تحظى تغريدة ترامب نفسها بمثل هذا التفاعل.

 

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي شن هجمات سابقة على شبكة CNN الأمريكية، إذ سبق له أن انتقدها بعد تقريرها الذي رفضت فيه صحة ما جاء في تصريحاته سابقا عن تصويت الملايين بصورة غير شرعية لصالح منافسته هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية.

 

و “سي ان ان” (بالإنجليزية: Cable News Network) هي شبكة تلفزيون سلكي، تأسست عام 1980 على يد تد تورنر وريس تشكونفيلد.

 

و”السي أن أن” هي إحدى أقسام منظومة تيرنر للبثّ والتي تملكها شركة تايم وارنر، ويشار إلى القناة بأنها أول من استحدث فكرة البث الأخباري المتواصل.