وضعت قناة “CNN” الإخبارية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف محرج جدا أمام متابعيه، عندما ردت على تغريدة له هاجم فيها الشبكة الإخبارية الأكبر على مستوى العالم ووصفها بأنها مصدر للأخبار المزيفة والكاذبة.

وكان “ترامب” قد قال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما “CNN” ما نصه:”فوكس نيوز اهم بكثير من سي إن إن داخل الولايات المتحدة. لكن في الخارج تبقى سي إن إن اهم مصدر للأخبار (المزيفة) وتمثل بلدنا امام العالم”.

.@FoxNews is MUCH more important in the United States than CNN, but outside of the U.S., CNN International is still a major source of (Fake) news, and they represent our Nation to the WORLD very poorly. The outside world does not see the truth from them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وفاجأته القناة بردٍ مباغت و”ملجم” عبر أحد حساباتها الرسمية بموقع التواصل، حيث لم يتوقع ترامب هذا الرد الذي وضعه في موقف محرج أمام متابعيه.

ورد حساب “CNN Communications” الرسمي بتويتر على تغريدة ترامب بالقول:”: ليس من واجبنا تمثيل أميركا أمام العالم، هذه وظيفتك أنت، وظيفتنا أن نذيع الأخبار”.

It’s not CNN’s job to represent the U.S to the world. That’s yours. Our job is to report the news. #FactsFirst 🍎 — CNN Communications (@CNNPR) ٢٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وحاز رد الـ”CNN” على تغريدة ترامب أكثر من 200 ألف تفاعل من المتابعين بين (ردود وتفضيل وإعادة تغريد)، بينما لم تحظى تغريدة ترامب نفسها بمثل هذا التفاعل.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي شن هجمات سابقة على شبكة CNN الأمريكية، إذ سبق له أن انتقدها بعد تقريرها الذي رفضت فيه صحة ما جاء في تصريحاته سابقا عن تصويت الملايين بصورة غير شرعية لصالح منافسته هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية.

و “سي ان ان” (بالإنجليزية: Cable News Network) هي شبكة تلفزيون سلكي، تأسست عام 1980 على يد تد تورنر وريس تشكونفيلد.

و”السي أن أن” هي إحدى أقسام منظومة تيرنر للبثّ والتي تملكها شركة تايم وارنر، ويشار إلى القناة بأنها أول من استحدث فكرة البث الأخباري المتواصل.