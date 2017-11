وضعت قناة “CNN” الإخبارية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف محرج جدا أمام متابعيه، عندما ردت على تغريدة له هاجم فيها الشبكة الإخبارية الأكبر على مستوى العالم ووصفها بأنها مصدر للأخبار المزيفة والكاذبة.

وكان “ترامب” قد قال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما “CNN” ما نصه:”فوكس نيوز اهم بكثير من سي إن إن داخل الولايات المتحدة. لكن في الخارج تبقى سي إن إن اهم مصدر للأخبار (المزيفة) وتمثل بلدنا امام العالم”.

.@FoxNews is MUCH more important in the United States than CNN, but outside of the U.S., CNN International is still a major source of (Fake) news, and they represent our Nation to the WORLD very poorly. The outside world does not see the truth from them!

