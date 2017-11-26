قالت صحيفة سعودية إن أحد المستشفيات الحكومية تستّر على توظيف عامل آسيوي مهنته الأساسية “مساعد ميكانيكي صيانة” بالعمل كـ”فني أسنان” ومشرفاً لمعمل تراكيب الأسنان في المستشفى.

وقالت مصادر لموقع صحيفة “سبق” إن العامل لا يحمل تصنيف مزاولة مهنة من الهيئة السعودية للتخصُّصات الطبية، وتمّ تعيينه مشرفاً على معمل تراكيب الأسنان في مستشفى حكومي، غير تابع لوزارة الصحة، منذ ما يقارب عشرين عاماً.

وأضافت المصادر أن “العامل الميكانيكي” يشرف على مجموعة كبيرة من الأخصائيين السعوديين بينهم مَن يكتسب خبرة لا تقل عن ثلاثة عشر عاماً، كما أن منهم مَن يحمل مرتبة وظيفية عالية جداً.

وتؤكّد المصادر أنها ليست المرة الأولى التي يعيّن فيها “وافدون” مشرفين على سعوديين؛ حيث سبق أن تمّ تعيين وافد من الجنسية ذاتها مشرفاً على الرغم من أنه يمتلك مؤهلاً أقل منهم.